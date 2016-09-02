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〈台北都會〉北車專用區蓋住宅 都委會有「異」見

2016-09-02

〔記者何世昌／台北報導〕忠孝西路廊帶是「西區門戶計畫」核心地區，其中，由忠孝西路、塔城街、西寧北路圍繞的台北車站特定專用區「E1、E2」基地，面積約五公頃，地主鐵路局為了改善經營赤字，擬在此導入住宅使用，並於昨早的北市都委會議提出此研議案。但現場委員多認為，西區門戶計畫仍應以「商業使用」為主，建議往「商業住宅」方向思考，提供國外商務人士一至兩年的短期住宿。

北市都委會主任委員、副市長林欽榮表示，機場捷運通車後，忠孝西路一帶將成為台灣重要「國家門面」，國外旅客、商務人士也將大量聚集於此。因此，「西區門戶計畫」要在忠孝西路上打造「國家創新中心」，未來全球五百大企業都將進駐。

林欽榮表示，他理解鐵路局為了要解決「財政困境」而提出住宅使用的想法，因此建議朝「商業住宅」方向思考，此舉也可避免精華商業區打造私人住宅減損公益性，引發批評。

對此，鐵路局副局長鐘清達表示，鐵路局現僅盼都委會開放「多元的開發選項」，但未有明確規劃，會把「商業住宅」建議帶回鐵路局內討論。

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北車專用區蓋住宅 都委會有「異」見

忠孝西路廊帶是「西區門戶計畫」核心地區，其中，由忠孝西路、塔城街、西寧北路圍繞的台北車站特定專用區「E1、E2」基地，面積約五公頃，地主鐵路局為了改善經營赤字，擬在此導入住宅使用，並於昨早的北市都委會…

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