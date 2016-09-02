| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
苦吞三支跌停板 樂陞投資人今赴金管會抗議
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉准拆建成圓環 審計處要市府檢討

2016-09-02

追究當年規劃有否疏失

〔記者郭安家／台北報導〕建成圓環於前市長馬英九時代改建為玻璃帷幕建物，經營慘澹、幾經熄燈，市長柯文哲決定明年世大運前拆除，但又因建物未達報廢年限，會被審計部台北市審計處糾正；不過，審計處前天回覆台北市市場處，同意「備查」，意即允許拆除圓環，同時也要求市場處檢討當年圓環規劃設計是否有行政疏失。但市議員黃向羣質疑，此例一開，全台灣蚊子館都會循此模式申請報廢。

議員疑全台蚊子館比照

市場處表示，建成圓環當初由都發局設計，將由都發局寫檢討報告，再由市府去函審計處。都發局長林洲民則說，等收到函文再對外回應；不過，建成圓環開幕第一週，他走進去，難過到不知道怎麼辦，今天該改就改，也要面對財產還未到達報廢年限的行政處理程序。

但黃向羣質疑，公務員來來去去，如今已是不同的人執政，要怎麼追究當年行政疏失？希望北市府提出合情合理合法的說明，闡述當年時空背景、發生的故事，未達報廢年限就要拆除，理由也要說得通，否則此例一開，全台灣蚊子館都會循此模式申請報廢，呼籲柯文哲不要為拆而拆、走一步算一步；且圓環明明是市場用地，為何要找都發局寫疏失報告？

審計部台北市審計處前天函覆台北市市場處，指市場處擬提前報廢建成圓環，「本處備查」，惟仍請盡速將市場處辦理圓環原規劃設計作業過程，是否涉有行政疏失責任之檢討結果復知。

另一方面，市場處指出，圓環拆除案日前已完成保留決標程序，近期會簽決標案，並通知得標廠商十五日內簽約，近期即可拆除圓環。

廣告
  • 柯市府六月間拍板，拆除建成圓環建築體，並改造為綠地廣場。（資料照，記者郭逸攝）

    柯市府六月間拍板，拆除建成圓環建築體，並改造為綠地廣場。（資料照，記者郭逸攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北市府 建成圓環
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
北車專用區蓋住宅 都委會有「異」見

忠孝西路廊帶是「西區門戶計畫」核心地區，其中，由忠孝西路、塔城街、西寧北路圍繞的台北車站特定專用區「E1、E2」基地，面積約五公頃，地主鐵路局為了改善經營赤字，擬在此導入住宅使用，並於昨早的北市都委會…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧鳳梨醬鱈魚
焗烤蔬菜番茄
新鮮米挑選訣竅
微波迷思大破解
轉寄

標題：〈台北都會〉准拆建成圓環 審計處要市府檢討


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月2日‧星期五‧丙申年八月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.