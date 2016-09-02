〈台北都會〉准拆建成圓環 審計處要市府檢討
2016-09-02
追究當年規劃有否疏失
〔記者郭安家／台北報導〕建成圓環於前市長馬英九時代改建為玻璃帷幕建物，經營慘澹、幾經熄燈，市長柯文哲決定明年世大運前拆除，但又因建物未達報廢年限，會被審計部台北市審計處糾正；不過，審計處前天回覆台北市市場處，同意「備查」，意即允許拆除圓環，同時也要求市場處檢討當年圓環規劃設計是否有行政疏失。但市議員黃向羣質疑，此例一開，全台灣蚊子館都會循此模式申請報廢。
議員疑全台蚊子館比照
市場處表示，建成圓環當初由都發局設計，將由都發局寫檢討報告，再由市府去函審計處。都發局長林洲民則說，等收到函文再對外回應；不過，建成圓環開幕第一週，他走進去，難過到不知道怎麼辦，今天該改就改，也要面對財產還未到達報廢年限的行政處理程序。
但黃向羣質疑，公務員來來去去，如今已是不同的人執政，要怎麼追究當年行政疏失？希望北市府提出合情合理合法的說明，闡述當年時空背景、發生的故事，未達報廢年限就要拆除，理由也要說得通，否則此例一開，全台灣蚊子館都會循此模式申請報廢，呼籲柯文哲不要為拆而拆、走一步算一步；且圓環明明是市場用地，為何要找都發局寫疏失報告？
審計部台北市審計處前天函覆台北市市場處，指市場處擬提前報廢建成圓環，「本處備查」，惟仍請盡速將市場處辦理圓環原規劃設計作業過程，是否涉有行政疏失責任之檢討結果復知。
另一方面，市場處指出，圓環拆除案日前已完成保留決標程序，近期會簽決標案，並通知得標廠商十五日內簽約，近期即可拆除圓環。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
北車專用區蓋住宅 都委會有「異」見
忠孝西路廊帶是「西區門戶計畫」核心地區，其中，由忠孝西路、塔城街、西寧北路圍繞的台北車站特定專用區「E1、E2」基地，面積約五公頃，地主鐵路局為了改善經營赤字，擬在此導入住宅使用，並於昨早的北市都委會…
網友回應
熱門新聞
- 新生開學就讓家長不爽？這張學生名冊引熱議
- （獨家）全球第一！再拿A 彭淮南升13A央行總裁
- 牛棚他「最操」 建仔首度進傷兵
- 九三遊行》退休軍公教：越打壓會越燒越旺
- 日擬修民法 18歲就算成人
- 寫真網紅奶壓翹美尻 床上示範高難度體位
- 星國茲卡疫情失控 大馬出現首起病例
- 成龍將獲頒奧斯卡榮譽獎！
- 貝克漢兒陷情變 耍帥出糗慘叫
- 低壓帶影響全台有雨 2縣市發布大雨特報！
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 日本成人片達人 教你一眼分辨正盜版
- 超殺女 驚爆和貝克漢帥兒分手
- 3店家搜出6萬張盜版 激怒日A片商
- 亞洲青棒賽》首局就打10分 提前扣倒香港
- 非蘋陣營新智慧錶 更美
- 巴西倒羅塞夫 拉美左派政府召回大使
- 黑人偷渡遭抓包 范范崩潰下通牒
- 《百變天后 靚顏嫩步》泰勒絲‧保持嘴唇濕潤
- 來台歌手疑麥可私生子 每月生活費158萬
- 9/2重要財經新聞一覽
- 藍心湄不捨老父 感性灑淚
- 《姊級巨星 不老保養》潔西卡艾芭‧淨膚無瑕
- 供給吃緊 南亞科、華邦電、威剛吃補
- 不用腳架、閃光燈、自拍棒 故宮即起開放攝影
- 柯趙會無交集 大巨蛋將解約
- 袁詠琳壞透了 奪愛耍陰招
- 國道有牛 警出動4車圍捕
- 等待8月就業報告 美股持平
- 新加坡茲卡暴增至151例 包括第二起孕婦
- 即使解約… 北市府：遠雄仍負公安責任
- 蒙古幣貶值 經濟陷危機
- 光環下竟是性地獄 美名校爆體育師性侵31女學生
- 苦吞三支跌停板 樂陞投資人今赴金管會抗議
- 裕隆找賀夫回鍋 吳岱豪列口袋名單
- 鴻海穩步填權息 台股力守9000點
- 法網新后穆古魯莎 美網次輪止步
- 夏日悶熱 汗皰疹和香港腳易惡化
- 《換季保養》醫美折扣47折起
- 勝利藏在細節裡 犀沒浪費猿3誤
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉准拆建成圓環 審計處要市府檢討
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分