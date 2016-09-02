〈台北都會〉准拆建成圓環 審計處要市府檢討

2016-09-02

追究當年規劃有否疏失

〔記者郭安家／台北報導〕建成圓環於前市長馬英九時代改建為玻璃帷幕建物，經營慘澹、幾經熄燈，市長柯文哲決定明年世大運前拆除，但又因建物未達報廢年限，會被審計部台北市審計處糾正；不過，審計處前天回覆台北市市場處，同意「備查」，意即允許拆除圓環，同時也要求市場處檢討當年圓環規劃設計是否有行政疏失。但市議員黃向羣質疑，此例一開，全台灣蚊子館都會循此模式申請報廢。

議員疑全台蚊子館比照

市場處表示，建成圓環當初由都發局設計，將由都發局寫檢討報告，再由市府去函審計處。都發局長林洲民則說，等收到函文再對外回應；不過，建成圓環開幕第一週，他走進去，難過到不知道怎麼辦，今天該改就改，也要面對財產還未到達報廢年限的行政處理程序。

但黃向羣質疑，公務員來來去去，如今已是不同的人執政，要怎麼追究當年行政疏失？希望北市府提出合情合理合法的說明，闡述當年時空背景、發生的故事，未達報廢年限就要拆除，理由也要說得通，否則此例一開，全台灣蚊子館都會循此模式申請報廢，呼籲柯文哲不要為拆而拆、走一步算一步；且圓環明明是市場用地，為何要找都發局寫疏失報告？

審計部台北市審計處前天函覆台北市市場處，指市場處擬提前報廢建成圓環，「本處備查」，惟仍請盡速將市場處辦理圓環原規劃設計作業過程，是否涉有行政疏失責任之檢討結果復知。

另一方面，市場處指出，圓環拆除案日前已完成保留決標程序，近期會簽決標案，並通知得標廠商十五日內簽約，近期即可拆除圓環。