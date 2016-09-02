〈台北都會〉公宅規劃 議員︰須整體評估

2016-09-02

〔記者郭逸／台北報導〕北市府在文山區規劃三處公共住宅，但人口湧入勢必衝擊交通，當地民眾反彈，副市長林欽榮昨宣布三處公宅戶數砍半。對此，市議員陳彥伯認為，市府須研擬配套措施，才能興建公宅主體，直言減少戶數是「無聊的舉動」，市府環境評估做半套還執意興建公宅，若影響交通，恐得不償失。市議員簡舒培則認為，減少戶數是好的施政方向，可見都發局當初規劃公宅時，沒有思考當地的環境問題，未來規劃公宅不要重蹈覆轍；當地市議員阮昭雄也說，大家最在意的就是整體評估，完整規劃才能體現公宅的意義，避免亂象。

陳彥伯說，林欽榮和都發局長林洲民看到空地就想興建公宅，但最重要的「環境評估」做半套，交通、治安衝擊大，「雙林」儼然掩耳盜鈴，聽不見議員和民代的意見，「如果環境評估沒有問題，蓋一千戶我也沒意見。」他直言減少戶數只是「無聊的舉動」。

市議員厲耿桂芳表示，文山區的幹道太少，小型巷弄卻多不勝數，意即道路容量本來就無法容納大量車流，北市府要思考尋找替代道路；她建議柯市府將福興路從單行道改為雙向道，車輛進出較順暢。

市議員歐陽龍說，民眾和民代幾乎都贊成興建公宅，但市府不該把「戶數量化」當重點，而是要思考文山區的地形、交通是否適合蓋公宅；他舉例，辛亥路的基地興建公宅後，即便降低戶數，也會湧入上百輛車，一定會影響交通。