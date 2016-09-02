| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
苦吞三支跌停板 樂陞投資人今赴金管會抗議
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉公宅規劃 議員︰須整體評估

2016-09-02

〔記者郭逸／台北報導〕北市府在文山區規劃三處公共住宅，但人口湧入勢必衝擊交通，當地民眾反彈，副市長林欽榮昨宣布三處公宅戶數砍半。對此，市議員陳彥伯認為，市府須研擬配套措施，才能興建公宅主體，直言減少戶數是「無聊的舉動」，市府環境評估做半套還執意興建公宅，若影響交通，恐得不償失。市議員簡舒培則認為，減少戶數是好的施政方向，可見都發局當初規劃公宅時，沒有思考當地的環境問題，未來規劃公宅不要重蹈覆轍；當地市議員阮昭雄也說，大家最在意的就是整體評估，完整規劃才能體現公宅的意義，避免亂象。

陳彥伯說，林欽榮和都發局長林洲民看到空地就想興建公宅，但最重要的「環境評估」做半套，交通、治安衝擊大，「雙林」儼然掩耳盜鈴，聽不見議員和民代的意見，「如果環境評估沒有問題，蓋一千戶我也沒意見。」他直言減少戶數只是「無聊的舉動」。

市議員厲耿桂芳表示，文山區的幹道太少，小型巷弄卻多不勝數，意即道路容量本來就無法容納大量車流，北市府要思考尋找替代道路；她建議柯市府將福興路從單行道改為雙向道，車輛進出較順暢。

市議員歐陽龍說，民眾和民代幾乎都贊成興建公宅，但市府不該把「戶數量化」當重點，而是要思考文山區的地形、交通是否適合蓋公宅；他舉例，辛亥路的基地興建公宅後，即便降低戶數，也會湧入上百輛車，一定會影響交通。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公共住宅 北市府
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
北車專用區蓋住宅 都委會有「異」見

忠孝西路廊帶是「西區門戶計畫」核心地區，其中，由忠孝西路、塔城街、西寧北路圍繞的台北車站特定專用區「E1、E2」基地，面積約五公頃，地主鐵路局為了改善經營赤字，擬在此導入住宅使用，並於昨早的北市都委會…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧鳳梨醬鱈魚
焗烤蔬菜番茄
新鮮米挑選訣竅
微波迷思大破解
轉寄

標題：〈台北都會〉公宅規劃 議員︰須整體評估


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月2日‧星期五‧丙申年八月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.