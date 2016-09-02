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〈台北都會〉文山3公宅容積變更 戶數砍半

2016-09-02

經一年溝通北市府讓步

〔記者何世昌／台北報導〕北市府為回應民意，北市副市長林欽榮八月宣布松山廣慈公宅戶數砍半剩一五六二戶；事隔一個月，北市府再度釋出善意，北市都委會昨撤回三處位在文山區公宅的容積變更案，三處容積均調降為原法定「二二五％」，總戶數自九五四戶降為四三九戶。

調降為原法定二二五％

北市府都發局為了達到「四年兩萬戶」，去年將使用分區屬「第三種住宅區」的文山區華興段、景美運動公園一期、景美女中調車場三處基地，申請變更為「專區」，建蔽率維持四十五％，但容積率自二二五％增為三三七％至四五○％不等，三處總戶數達九五四戶。全案遭當地居民以交通衝擊、私人運具帶來空氣污染、公宅居民素質不佳，影響環境及治安等理由反對。

經一年溝通，北市府終讓步。北市府昨早召開第六九五次都委會議，都發局撤回上述三處容積變更案，並維持原法定二二五％。新版規劃，三處公宅樓高與周邊相近，最高地上廿樓下修為地上十樓、其餘九樓，總戶數則砍五一五戶、剩四三九戶。

但昨仍有陳情人反對方案，並指容積率調降無助改善治安、交通問題，並要求木柵區須納入捷運「南環線」規劃。對此，現場委員怒回，「如果是私人開發，一樣會帶來未知的居民，但你們居民、協會還會出來抗議嗎？」

至於「南環線」，與會的交通局綜合規劃科長黃惠如則柔性打槍，稱若在木新路設站，會很難接回環狀線。

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  • 北市都委會昨早撤回3處位在文山區公宅的容積變更案，全數容積調為原先「225%」，3處總戶數自954戶降為「439戶」。（記者何世昌攝）

    北市都委會昨早撤回3處位在文山區公宅的容積變更案，全數容積調為原先「225%」，3處總戶數自954戶降為「439戶」。（記者何世昌攝）

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