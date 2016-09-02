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〈台北都會〉八里又見紅火蟻 農家被咬全身疤

2016-09-02

〔記者葉冠妤／新北報導〕今年三月，八里的十三行博物館周邊才驚傳紅火蟻出沒，最近又現蹤八里山區，張姓農民一家被紅火蟻咬得全身疤，新北市農業局、八里區公所昨到張宅會勘，在庭院前的大樹下發現蟻窩，紅火蟻四處亂竄，立即投藥處理。

張姓農民說，大概在一個多月前發現蟻窩，若沒有全副武裝經過，一不小心紅火蟻就爬上身、啃咬攻擊，接著就會全身癢痛、灼熱，出現類似過敏的症狀，他還為此打過兩次針，家中老母親到菜園耕作時也遭紅火蟻咬得雙腳、雙手都是疤。

農業局農牧經營管理科長張麗珍表示，因重劃區擾動土壤、台北港工程土方進出，導致紅火蟻範圍擴散，但農業局每年春、秋都會進行相關的防治作業。張麗珍說，新北市較普遍區域是鄰近桃園的樹林、鶯歌、林口、三峽，三月發現紅火蟻的十三行博物館周邊，投藥已見成效，前天就已解除列管。

張麗珍解釋，投藥後至少需三、四個月才會有顯著效果，區公所、農業局也會密切監測。

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  • 八里山區的一處民宅庭院樹下，紅火蟻亂竄。（記者葉冠妤攝）

    八里山區的一處民宅庭院樹下，紅火蟻亂竄。（記者葉冠妤攝）

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