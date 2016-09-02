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〈台北都會〉塭仔底濕地公園木棧道 修好半年又壞

2016-09-02

〔記者葉冠妤／新北報導〕新莊塭仔底濕地公園溜冰場外圍的木棧道，因排水性不佳，木棧道腐朽不平整、釘子裸露，今年二月底市議員何淑峰接獲民眾陳情，邀集水利局辦理會勘，但才過半年，修好的木棧道又壞了，何淑峰呼籲水利局應盡速全面性地整建。水利局表示，目前已在研擬改善方案，考慮將木棧道拆除重建，改用水泥等其他材質鋪面。

水利局先禁用 擬換鋪面

何淑峰表示，位於新莊副都心的塭仔底濕地公園，周邊皆是住宅區，常有家長帶著孩童到此玩耍，服務處在今年二月底接獲民眾陳情，指出公園溜冰場外圍的木棧道處處隱藏危險，不但木板腐朽凹陷不平整，銜接木板的鐵釘更直接裸露在外，孩童若在木棧道上走動，安全堪慮。

何淑峰說，她與相關單位到現場會勘後，水利局也進行修繕，只是過了六個月後，同樣的問題又出現，因溜冰場的排水不佳，一遇大雨就積水，造成外圍木棧道受潮腐爛，整體結構設計不解決，「砸再多錢修也沒用」。

她強調，木棧道的毀損狀況一次比一次嚴重，且一旁就是兒童遊樂設施，萬一孩子跌倒受傷，到時候再檢討，就來不及。

水利局回應，二月底會勘後有進一步改善，但木棧道畢竟有使用年限，再加上台灣多雨氣候，木棧道材質易受潮，水利局過去定期巡視、一修再修，但都只能治標、無法治本，近日接獲反映，已將木棧道圍起來，禁止民眾使用。

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  • 新莊塭仔底濕地公園的木棧道受潮腐朽不平整，處處隱藏危險。（記者葉冠妤攝）

    新莊塭仔底濕地公園的木棧道受潮腐朽不平整，處處隱藏危險。（記者葉冠妤攝）

  • 新莊塭仔底濕地公園的木棧道，還有鐵釘直接外露。（記者葉冠妤攝）

    新莊塭仔底濕地公園的木棧道，還有鐵釘直接外露。（記者葉冠妤攝）

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