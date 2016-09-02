〈台北都會〉塭仔底濕地公園木棧道 修好半年又壞
2016-09-02
〔記者葉冠妤／新北報導〕新莊塭仔底濕地公園溜冰場外圍的木棧道，因排水性不佳，木棧道腐朽不平整、釘子裸露，今年二月底市議員何淑峰接獲民眾陳情，邀集水利局辦理會勘，但才過半年，修好的木棧道又壞了，何淑峰呼籲水利局應盡速全面性地整建。水利局表示，目前已在研擬改善方案，考慮將木棧道拆除重建，改用水泥等其他材質鋪面。
水利局先禁用 擬換鋪面
何淑峰表示，位於新莊副都心的塭仔底濕地公園，周邊皆是住宅區，常有家長帶著孩童到此玩耍，服務處在今年二月底接獲民眾陳情，指出公園溜冰場外圍的木棧道處處隱藏危險，不但木板腐朽凹陷不平整，銜接木板的鐵釘更直接裸露在外，孩童若在木棧道上走動，安全堪慮。
何淑峰說，她與相關單位到現場會勘後，水利局也進行修繕，只是過了六個月後，同樣的問題又出現，因溜冰場的排水不佳，一遇大雨就積水，造成外圍木棧道受潮腐爛，整體結構設計不解決，「砸再多錢修也沒用」。
她強調，木棧道的毀損狀況一次比一次嚴重，且一旁就是兒童遊樂設施，萬一孩子跌倒受傷，到時候再檢討，就來不及。
水利局回應，二月底會勘後有進一步改善，但木棧道畢竟有使用年限，再加上台灣多雨氣候，木棧道材質易受潮，水利局過去定期巡視、一修再修，但都只能治標、無法治本，近日接獲反映，已將木棧道圍起來，禁止民眾使用。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 公共安全
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
北車專用區蓋住宅 都委會有「異」見
忠孝西路廊帶是「西區門戶計畫」核心地區，其中，由忠孝西路、塔城街、西寧北路圍繞的台北車站特定專用區「E1、E2」基地，面積約五公頃，地主鐵路局為了改善經營赤字，擬在此導入住宅使用，並於昨早的北市都委會…
網友回應
熱門新聞
- 新生開學就讓家長不爽？這張學生名冊引熱議
- （獨家）全球第一！再拿A 彭淮南升13A央行總裁
- 牛棚他「最操」 建仔首度進傷兵
- 九三遊行》退休軍公教：越打壓會越燒越旺
- 日擬修民法 18歲就算成人
- 寫真網紅奶壓翹美尻 床上示範高難度體位
- 星國茲卡疫情失控 大馬出現首起病例
- 成龍將獲頒奧斯卡榮譽獎！
- 貝克漢兒陷情變 耍帥出糗慘叫
- 低壓帶影響全台有雨 2縣市發布大雨特報！
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 日本成人片達人 教你一眼分辨正盜版
- 超殺女 驚爆和貝克漢帥兒分手
- 3店家搜出6萬張盜版 激怒日A片商
- 亞洲青棒賽》首局就打10分 提前扣倒香港
- 非蘋陣營新智慧錶 更美
- 巴西倒羅塞夫 拉美左派政府召回大使
- 黑人偷渡遭抓包 范范崩潰下通牒
- 《百變天后 靚顏嫩步》泰勒絲‧保持嘴唇濕潤
- 來台歌手疑麥可私生子 每月生活費158萬
- 9/2重要財經新聞一覽
- 藍心湄不捨老父 感性灑淚
- 《姊級巨星 不老保養》潔西卡艾芭‧淨膚無瑕
- 供給吃緊 南亞科、華邦電、威剛吃補
- 不用腳架、閃光燈、自拍棒 故宮即起開放攝影
- 柯趙會無交集 大巨蛋將解約
- 袁詠琳壞透了 奪愛耍陰招
- 國道有牛 警出動4車圍捕
- 等待8月就業報告 美股持平
- 新加坡茲卡暴增至151例 包括第二起孕婦
- 即使解約… 北市府：遠雄仍負公安責任
- 蒙古幣貶值 經濟陷危機
- 光環下竟是性地獄 美名校爆體育師性侵31女學生
- 苦吞三支跌停板 樂陞投資人今赴金管會抗議
- 裕隆找賀夫回鍋 吳岱豪列口袋名單
- 鴻海穩步填權息 台股力守9000點
- 法網新后穆古魯莎 美網次輪止步
- 夏日悶熱 汗皰疹和香港腳易惡化
- 《換季保養》醫美折扣47折起
- 勝利藏在細節裡 犀沒浪費猿3誤
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉塭仔底濕地公園木棧道 修好半年又壞
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分