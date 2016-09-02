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〈台北都會〉居高不下 新北人事費逾總預算42％

2016-09-02

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府一○六年度總預算近一千六百億元，人事費編列約六百八十五億元，佔了總預算規模超過四十二％，審計處屢在決算審核報告中提醒人事費支出偏高，恐影響市政建設推動，市府雖以凍結員額撙節支出，但人事費卻仍持續增加，人事成本相當沉重。

公務員每年晉級 經費跟漲

主計處副處長楊敏瑞表示，公務員每年都會晉級，就算預算規模與員額比例不變，人事費還是會成長；市府近幾年對預算員額管控相當慎重，除了新設機關，員額都是凍結的，只在現有員額中調配任務。且人事費剩餘不能移做他用，編列時都相當嚴謹，核實編列，避免多編，一旦有不足，則從統籌的經費中去調整。

新北市政府人事費除了公務預算中編列近兩百八十四億元，還有挹注到地方教育發展基金中的學校人事費約四百億，以及軌道建設發展基金中的人事費○．九六億，總計約六百八十五億元，佔總預算規模超過四十二％，相當於總預算每一百元支出中，有四十二元花在人事費。

市府凍結員額 精簡逾千人

人事處處長陳昭欽表示，只在改制初期為推動捷運建設、抽水站及污水下水道工程及充實消防、社工人力，增加員額，近幾年嚴格控管，成長幅度明顯下降；從一百年至一○五年，公務員從一萬九千兩百七十六人增加到兩萬零七百廿八人，雖增加一千四百五十二人，但非編制人員精簡了兩千六百八十五人，整體人力減少一千兩百卅三人，公務人力是六都中最精簡。

一○六年與一○五年相較，總預算規模少了十六．六一億，人事費則增加了八．六六億，佔總預算比率增加，是朱立倫執政以來次高，僅次於一○二年；一○二年因原本國立高中職改隸為市立高中職，新北市增加十二所公立高中職，除教育部補助的經費外，市庫每年增加上億元的人事費負擔。

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