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〈北部〉廚餘桶嬰屍解剖 可能是「人」非「胎」

2016-09-02

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市上月30日發生的廚餘桶嬰屍案，楊梅警分局循線查獲30歲、在台北市工作的印尼籍逃逸女外勞「雅妮」涉案，桃園地檢署檢察官昨天會同法醫解剖嬰屍，從肺部狀態推判男嬰可能已經是「人」非「胎」，身體無明顯外傷，將比對DNA確認女外勞是否為生母，另也採集檢體化驗釐清男嬰死因。

檢警表示，嬰屍臍帶仍連著胎盤，已有形體但尚未足月，透過解剖將釐清男嬰是否曾自主呼吸，確認男嬰已成「人」或者仍在「胎」的階段，將是母親有無觸犯刑法的關鍵。

檢方指出，刑法殺人罪有關「人」的定義，尚未出生或是出生卻未曾有過呼吸即自然死亡，在法律上不認定是自然人，就無法追究刑責，但出生後曾有過呼吸即為「人」，必須釐清嬰兒是人還是胎以及確切死因，再追究母親是否涉及殺人或遺棄致死罪。

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