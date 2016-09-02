〈北部〉幼時遭父虐 長大還被告遺棄

2016-09-02

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市25歲鄭姓女子被生父控告遺棄，指稱只能靠著友人接濟、撿拾垃圾桶食物度日，桃園地檢署調查時，鄭女的媽媽作證揭露女兒小時候「夏穿冬衣、冬穿夏衣」的受虐生活；檢察官認為，鄭父可憑己力生活，且他未善盡撫養責任，難以要求女兒承擔遺棄刑責，昨天偵結以不起訴處分。

母作證夏穿冬衣、冬穿夏衣 女獲不起訴

鄭女向檢方表示，她小時候原本跟著父親生活，但爸爸不事生產、遊手好閒，她小學僅唸了1年就中輟，父母親的共同朋友看不下去，把她帶回給母親照料，她才恢復常人生活、重返小學唸書，但同學都比她的年紀還小，而小六之後，她就沒再見過父親，爸爸也從沒來看她這個女兒，沒想到當她長大成人了，爸爸卻來控告她遺棄。

鄭女母親作證揭露女兒小時候的悲慘遭遇，她說，女兒出生後從未享受父愛，夏天穿冬衣、冬天穿夏衣，過著受虐般的生活，更不時被爸爸在面前噴吐二手菸，小學只唸了一年就輟學，整個人蓬頭垢面、牙齒蛀光，生病了也無法看醫生，過的根本是非人生活；鄭母並說，女兒於91年才回到她身邊，從未拿過一毛撫養費。

檢方認父可謀生 且未盡撫養責任

鄭父因屢傳未到，檢察官透過警方查訪得知，鄭父目前寄人籬下，除了朋友接濟，多靠撿拾回收物或從垃圾桶撿拾食物維生。

檢方認為，鄭父仍可靠己力生活，未達無法自救程度，且從鄭女及鄭女媽媽的證詞，鄭父從未善盡照顧女兒的責任，難以認定鄭女需承擔遺棄刑責，因此偵結以不起訴處分。