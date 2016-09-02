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〈北部〉全台唯一珠寶系 大漢吸引中生就讀

2016-09-02

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮私立大漢技術學院雖今年六月技專校院評鑑部份科系未通過，但學校的珠寶技術系仍是全台唯一，除了賣力招收中國學生，今年吸引二十六名中生就讀，日前高雄中正高工、四維高中到珠寶系觀摩。系主任蔡印來說，包括設備、師資都有更新，希望提昇學生能力。

多項珠寶鑑定設備

花蓮擁有玫瑰石、藍寶石、貓眼等珠寶礦產，在地的大漢技術學院則有國內唯一的珠寶技術系，成為該校特色，珠寶系有拉曼光譜儀、紅外線光譜儀、電子顯微鏡等各種珠寶鑑定設備，去年還與花蓮縣環保局合辦「二零一五國際珠寶玉石學術研討會」，邀請國內外珠寶鑑定、金工專家到花蓮分享。

作品展售結合文創

今年六月則添購珠寶3D設計軟體、3D列表機，要強化學生在金工設計、珠寶微鑲的專業能力，而學校也提供展售空間，讓學生展出珠寶設計作品，結合文創產業、網路行銷知識及專業。

師資部份，今年新學期開學後，力邀退休的國內地球科學權威教授李思根任教，指導學生基礎的礦物專業知識；金工設計部份則有珠寶設計家楊達開，以及寶石研磨達人賴盟旺、設計師高沁嵐到校授課，加強學生專業技能。

系主任蔡印來說，最近六年來師生的珠寶金工設計作品陸續參與日本、中國廣西舉辦的珠寶設計競賽多次獲獎，得獎帶來的名氣也有助於學校招生，今年共吸引廿六名中生來台就讀。

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  • 大漢技術學院珠寶技術系是國內唯一珠寶相關科系，圖為學生王柏諺設計作品。 （大漢技術學院提供）

    大漢技術學院珠寶技術系是國內唯一珠寶相關科系，圖為學生王柏諺設計作品。 （大漢技術學院提供）

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