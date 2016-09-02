〈北部〉挑文旦撇步 正三角形、表皮光滑

2016-09-02

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣盛產文旦柚，肉質細密、湯汁甜多，熱量低還具高營養價值，瑞穗鄉農會總幹事魏清河建議民眾，挑選文旦柚切記果形要呈「梨形」，外觀只要是正三角形、底部寬大，加上表皮光滑、油胞細緻者，果肉多半都會飽滿細密又多汁。

魏清河說，成熟文旦柚的外觀本來是淡綠色，只要色澤轉變成淡黃色，就代表夠熟即可食用，民眾挑選時記得要以「正三角形」為主，底部開闊、用手拋接有沉重感者為佳，果重約四百至六百公克。

他強調，選購文旦柚還要專挑表皮光滑者，外表一粒粒的油胞若是愈細緻，表示果肉質地愈細密，加上托起來重量夠，就代表湯水多，歷年來花蓮所生產的文旦柚，甜度均在十至十點五度間，加上生產來自優質的「老欉文旦」，品質絕對汁多味美。

魏清河建議，果農通常會在白露前十天採收文旦柚，民眾若購買市售柚子，現吃可挑選果皮略有皺縮、色澤淡黃者，果皮如果是飽滿且色澤淡綠，則要放在通風陰涼處數日，讓柚子的酸度轉換成甜度，才會顯現風味，提升果肉質地及甜度。