〈北部〉文旦柚豐收 外縣市果商搶購一斤漲3元

2016-09-02

〔記者王峻祺／花蓮報導〕西部文旦柚歷經年初霸王級寒流及七月強颱「尼伯特」影響，產量減少約三成，花蓮縣今年卻依舊保持原一萬多公噸的年產值，損失不到一成，加上老欉柚子品質穩定，吸引外縣市果商進駐搶購，一台斤順勢上漲約三元！花蓮縣政府昨日也同步行銷全縣十三鄉鎮秋節應景農漁特產禮盒，強打花蓮逾七十種伴手禮。

農糧署東區分署副分署長陳吉村說，今年東部文旦柚生長期雖受到寒流、霪雨及颱風等氣候影響，導致產量減少，但在農友悉心照料下，加上後期日照充足，文旦果實熟成度佳、甜度高，品質及風味都相當良好。

瑞穗文旦柚將進軍雙北、台中

他說，全國文旦柚最大產區的「瑞穗鄉」，已成立文旦柚水果專區，輔導柚農取得吉園圃、產銷履歷及有機認證等相關檢驗，近期內將在臺北希望廣場、新北市板橋區農會、台中市潭子區及國道泰安、西螺等休息站，舉辦東部文旦柚行銷活動。

瑞穗鄉農會總幹事魏清河指出，西部今年因低溫寒害，文旦柚產量減少約三成，但瑞穗鄉損失不大，今年總產值還有三千萬台斤，吸引外縣市果商紛紛前來花蓮搶購，導致價格一斤提高約三元，若以大盤商批發價而言，十斤裝的一箱文旦柚，市價可賣到四、五百元，市價將上看八百元。

秋節農漁特產禮盒聯合行銷

花蓮縣政府昨天也聯合行銷全縣十三鄉鎮市的文旦柚及秋節應景農漁特產禮盒，縣長傅崐萁更推薦今年沒有遭受颱風侵害的花蓮老欉文旦，力邀民眾可到「花蓮經典農產宅配網」，或向花蓮各農漁會選購，提前為中秋節準備多樣化的贈禮選擇。

由花蓮區漁會及各農會推出的中秋禮盒，昨日正式開賣，包括花蓮縣農會的山苦瓜茶禮盒、新秀農會的酸菜及甘藷禮盒、吉安鄉農會的吉安米禮盒、壽豐農會的老欉文旦和黃金蜆禮盒、花蓮市農會的放山雞精和文旦柚禮盒、鳳榮地區農會的米禮盒、光豐農會的米禮盒、瑞穗農會的鶴崗文旦及蜜香紅茶禮盒、玉溪農會的米禮盒及東豐文旦禮盒、富里鄉農會的農米禮盒、花蓮區漁會的ＸＯ醬禮盒等。