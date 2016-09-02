〈北部〉搶孤二連霸 林宗麟要「退休」當教練

2016-09-02

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕頭城搶孤由羅東鎮公所隊的林宗麟連霸，熱衷參加民俗活動，也是划龍舟選手的他，號召一群划龍舟同好挑戰搶孤，連兩年奪冠，他希望用運動形象，賦予民俗文化新的意義，鼓勵更多年輕人參與。

三十八歲林宗麟去年刷新頭城搶孤最快紀錄，以八分零三秒攀上孤棚，今年再度以八分三十三秒搶下「頭手」。不過，他說，該退休了，接下來要轉任教練，傳承功夫給年輕人。

林宗麟連續四年參加頭城搶孤，他說，搶孤像是慢慢沒落的民俗活動，許多老人家認為是送好兄弟儀式，似乎比較「陰」又危險，其實安全措施很好，希望藉由運動形象，讓更多年輕人投入傳承。

「每天單槓至少一百五十下，電線桿上下爬八趟。」林宗麟表示，搶孤前兩個月密集訓練，隊員來自各行各業，下班後最少練習三個小時，排課表、練體能，最後衝刺階段，每次單槓都至少拉到一百五十下，還要爬電線桿八趟才結束練習。

林宗麟說，搶孤要拔得頭籌，除了自己體力，更需要隊友團隊合作，一開始靠疊羅漢讓他爬上去，滑倒就沒有名次。回到日常生活，林宗麟是羅東「麵魂家」拉麵店老闆，今年又蟬連搶孤冠軍，下週二、三、四共三天，每天限量五十碗拉麵，半價優惠。