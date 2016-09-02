| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉陽醫蘭陽院區 開業執照拿到了

2016-09-02

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國立陽明大學附設醫院蘭陽院區預訂五日試營運，縣府前天終於核發開業執照，昨發表聲明，協助陽醫搬遷並升格為醫學中心是縣民共同期盼，原新民院區未來規劃轉型，應邀地方意見領袖及專家學者討論，尋求共識。

衛生局表示，陽醫六月三十日首度提出搬遷計畫，內容多處與法令不符，衛生局要求補正，經多次討論與現勘，八月三十一日核發開業執照。

宜縣面臨急重難症醫療資源不足，以致要轉送外縣市，延誤醫療時機，基於縣民需求，縣府協助陽醫儘速完成搬遷營運，並升格為醫學中心的立場不變。

衛生局說，陽醫新民院區包括門診配置等，應考量宜蘭縣整體醫療、社福資源，由陽醫、縣府、地方意見領袖及專家學者共同討論。

其中，有關長期照顧部分，中央及縣府已研擬長照二．○及三合一計畫，陽醫以其專業應當扮演積極角色，新民院區門診考量未升格前的空間限制，應提供縣民最佳醫療的分級。

廣告
  • 宜縣衛生局核發陽大附醫蘭陽院區開業執照，將如期於五日試營運。（記者林敬倫攝）

    宜縣衛生局核發陽大附醫蘭陽院區開業執照，將如期於五日試營運。（記者林敬倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
龍潭國中如期封路 居民撒冥紙抗議

居民揚言擴大抗爭爭議多時的龍潭區龍潭國中穿越校園道路的金龍路一八○巷，校方昨天上午七點在警方的協助下如期封閉該道路，不滿封路的居民載來紙棺、…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧鳳梨醬鱈魚
焗烤蔬菜番茄
新鮮米挑選訣竅
微波迷思大破解
轉寄

標題：〈北部〉陽醫蘭陽院區 開業執照拿到了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月2日‧星期五‧丙申年八月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.