〈北部〉陽醫蘭陽院區 開業執照拿到了
2016-09-02
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國立陽明大學附設醫院蘭陽院區預訂五日試營運，縣府前天終於核發開業執照，昨發表聲明，協助陽醫搬遷並升格為醫學中心是縣民共同期盼，原新民院區未來規劃轉型，應邀地方意見領袖及專家學者討論，尋求共識。
衛生局表示，陽醫六月三十日首度提出搬遷計畫，內容多處與法令不符，衛生局要求補正，經多次討論與現勘，八月三十一日核發開業執照。
宜縣面臨急重難症醫療資源不足，以致要轉送外縣市，延誤醫療時機，基於縣民需求，縣府協助陽醫儘速完成搬遷營運，並升格為醫學中心的立場不變。
衛生局說，陽醫新民院區包括門診配置等，應考量宜蘭縣整體醫療、社福資源，由陽醫、縣府、地方意見領袖及專家學者共同討論。
其中，有關長期照顧部分，中央及縣府已研擬長照二．○及三合一計畫，陽醫以其專業應當扮演積極角色，新民院區門診考量未升格前的空間限制，應提供縣民最佳醫療的分級。
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