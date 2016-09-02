〈北部〉《看問題》設管理平台 防私製偽造

2016-09-02

記者游明金／特稿

電子輓額能移風易俗，但縣府提供的軟體是可以未經同意，私製任何人具名的輓額，上至總統、下至小民，都可能被冒用；一旦用的場合、對象或詞句不對，不只鬧出笑話，更會引起抨擊，被冒用者卻完全不知情，豈非陷人不義，也有違法問題。縣府應建立平台提出配套，不應放任私製偽造。

告別式場強調備極哀榮，要為亡者辦得風光，「範典永垂」、「遺徽永在」等輓額掛得愈多、落款人官銜愈大，因具褒揚之意，似乎就特別有面子，這是風俗民情，要移風易俗當然有難度，但對死者來說，要的或許是生前多點陪伴與關心，身後事只是生者虛榮，並不那麼重要。

縣府推動電子輓額能減少資源浪費，是件好事，卻未能從根本扭轉虛榮表象；讓人擔心的是，電子輓額軟體可以隨意修改，也就是說，縣府提供借用後，喪家或殯葬業者可以私製任何人具名的輓額，若無配套，勢必引起紛爭。

舉例來說，黑道大哥告別式場，若出現警察局長具名「痛失英才」的輓額，表達哀悼，恐得面對長官與輿論質疑。然而局長事前不知情，事後百口莫辯，若要證明清白，只能追究喪家與業者偽造責任，這種亂象很可能發生，不可不慎。

縣府推動電子輓額，立意良善，但要做好配套，不要真出現縣長、總統的輓額，搞烏龍再來解釋，亡羊補牢絕不會比未雨綢繆來得完善。