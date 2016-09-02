〈北部〉宜縣府接管爆衝突 「森林風呂」遭斷水電
2016-09-02
縣府場外貼封條 毀損將究責
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府昨派員接管礁溪溫泉「森林風呂」時爆發衝突，員工誓死不退，致接管受阻，縣府人員因此執行斷水斷電，並在場外貼封條後離去，縣府工旅處長陳長偉說，業者若毀損封條將追究刑事責任；業者反嗆，縣府接管於法無據，等拿到法院的裁定書再來接管。
縣府委託輕車悠遊公司經營礁溪溫泉「森林風呂」，業者卻私售票券違反合約，縣府限期改善兩次未達標準，決定解除合約並在昨天強制接管；上午十點，工商旅遊處長陳長偉與工作人員偕同警方到場，遭到業者與員工阻擋，多次爆發推擠衝突，場面混亂。
陳長偉指出，輕車違反的是行政法，加上現場有許多輕車的物品沒有清點，縣府需先拍照清點造冊，為了接管程序完整，員警不能強制架離輕車人員，只做柔性勸離，縣府則對森林風呂斷水斷電處分，並在縣府的財產貼上封條，如果業者毀損封條，就是毀損公文書，將依刑事案件請警方查辦。
業者嗆 拿法院裁定書來接管
輕車悠遊負責人王迪立表示，縣府並非法院，沒有強制接管權力，縣府要接管拿法院搜索票（應為裁定書）來，當初合約很明確，雙方有疑義應召開協調委員會，若無法解決應進入行政訴訟，甚至到法院提告，縣府連協調都沒有，也未進入行政訴訟，怎能片面認定輕車違法？業者無法接受。
票券處理 縣府14日開說明會
現場也有消費者抗議，他們向輕車購買的票券，未來竟然不能再使用，抨擊縣府監督不當，要負完全責任，確保消費者權益。
對此，陳長偉指出，將於十四日下午四點，在礁溪溫泉服務中心二樓，針對票券問題召開說明會。
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