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〈北部〉好兄弟收假 老大公廟關龕門

2016-09-02

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市開基老大公廟昨天下午舉行關龕門儀式，晚間六點一到，隨著龕門關閉上鎖，農曆七月好兄弟接受陽間民眾供奉，正式畫下句點。

下午五點一到，在道長主持誦經帶領下，基隆市地方首長與參與中元祭的各字姓宗親會代表跟著參與祭拜，道長帶領下，依序行上香禮、獻花、獻果、獻財帛、獻五味，並宣讀疏文；所有儀式完成後，由主祭者及所有與祭者行一同行三鞠躬禮。

隨後，老大公廟將裝有鑰匙的錦盒交給基隆市長林右昌，再由林右昌轉交鄭姓宗親會主委鄭錦洲取出龕門鑰匙，並記錄下時辰和姓名；隨後在禮生帶領下，由市長林右昌、議長宋瑋莉、立委蔡適應陪同鄭錦洲，準時在晚間六時關上龕門上鎖，最後再把鑰匙交給廟方保管。

老大公廟秘書許國春表示，為了顯示人情味，基隆關龕門比其他地方晚一天，也就是在農曆八月一日晚間六時關閉龕門，讓好兄弟晚一天「收假」。

隨後，鄭錦洲等人前往慶安宮，在慶安宮主委童永監交下，由鄭姓宗親會主委鄭錦洲將手爐交接給明年輪值主普的何藍韓宗親會主委藍德俊，整個中元祭圓滿落幕。

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  • 雞籠中元祭手爐交接昨天晚上在慶安宮登場，鄭姓宗親會主委鄭錦洲（右一）將手爐交接給何藍韓宗親會主委藍德俊（左一）。（記者俞肇福攝）

    雞籠中元祭手爐交接昨天晚上在慶安宮登場，鄭姓宗親會主委鄭錦洲（右一）將手爐交接給何藍韓宗親會主委藍德俊（左一）。（記者俞肇福攝）

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