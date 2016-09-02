〈北部〉古榮春默默行善 以亡友之名捐款

2016-09-02

〔記者林欣漢／基隆報導〕「古藝茶樓」老闆古榮春低調行善，支持肢體新生、脊髓損傷者協會運作，並以亡友及好友名義，捐款十餘萬元給基隆食物銀行，連結褵二十多年妻子，也是這兩年才知道丈夫已默默低調行善這麼久，古榮春說，父親向他說：「助人者最幸福快樂」這句話讓他一生受用無窮。

社會處長吳挺鋒指出，六十歲的古榮春行善不遺餘力，去年十二月得知家庭福利服務中心有辦理弱勢學童課後照顧服務，擔心小朋友受凍著涼，特地購買一百多頂毛帽捐贈給學童，在寒流來襲之際，溫暖了每個孩子的心。

社會工作及救助科長蔡惠貞表示，古榮春古道熱腸，經常出錢出力協助肢體新生、脊髓損傷者等身障團體，得到「古大俠」的綽號，今年農曆年後，他也陸續以亡友及好友名義，共八次捐款十餘萬元給愛心食物銀行，充實油米、罐頭等物資，愛心不落人後。

「做人有兩種，一種是幫人，另一種是被幫，助人者，才是幸福快樂的人。」古榮春說，父親留下這句話給他，相當受用，他沒有政治、宗教傾向，「看到有人需要幫助，盡量做就對了。」