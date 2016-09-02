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〈北部〉大武崙砲台停車場改造 將飄咖啡香

2016-09-02

〔記者俞肇福／基隆報導〕國定古蹟大武崙砲台停車場，居高臨下俯瞰中山區市區與外木山海景，不管平日、假日都吸引遊客停車駐足，但是現場缺乏整理，周邊也缺乏圍欄與夜間照明，稍有不慎有跌落山谷之虞；交通部觀光局北觀處最近進行景觀改善工程，整地改善停車環境，未來將有咖啡貨櫃屋進駐，在夜間照明下欣賞夜景。

工程經費四百六十萬元

北觀處基隆站主任李思賢表示，工程經費四百六十萬元，預估完工後將有廿二個小客車停車位、一個無障礙停車位，廿個機車停車位、一個無障礙機車停車位；七月開始施工，預計十月底完工，未來完工後，停車維持現狀不收費。

李思賢說，現有停車場寬廣而無規範，最主要是停車場周邊無圍欄設施，再加上無夜間照明，遊客安全缺乏保障；工程主要是施作鋪面整體更新，設置人行專用步道，建置貨櫃咖啡屋，並在周邊植栽綠美化，營造觀光亮點。

里長林金龍︰停車格會減少

當地的新崙里長林金龍對於工程表示，他實在不想講，總覺得自己是狗吠火車，發展觀光應該越多人來越好，本來可以停放很多車，現在規劃施工停車格減少，這樣遊客來，無處停車不是又要把車開走，北觀處應該再想想看，不要硬幹到底。

李思賢表示，停車場周邊過去曾有地層滑落，為了基地穩定，才沒有往外擴展停車場面積，其次為了營造觀光小亮點，才會在停車場中綠美化，最後是為了安全，施作人車分離步道；李思賢強調，北觀處已經跟里長與立委助理溝通，絕非強勢施作。

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  • 交通部觀光局北觀處在大武崙砲台停車場施作景觀改善工程，未來夜間有照明、還能喝咖啡，打造新景點。（記者俞肇福攝）

    交通部觀光局北觀處在大武崙砲台停車場施作景觀改善工程，未來夜間有照明、還能喝咖啡，打造新景點。（記者俞肇福攝）

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