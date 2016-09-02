〈北部〉第二所非營利幼兒園 落腳信義國中
〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市第二所非營利幼兒園確定將落腳在信義國中，市府將在九月底辦理委外經營說明會，公開招標委託公益法人經營，最快明年暑假後開辦。
最快約明年暑假後開辦
基隆市教育處長陳素芬表示，目前規劃信義非營利幼兒園預計招收一百零六名幼兒，包括大、中、小共三班九十人，及幼幼專班一班十六人。
每月平均收費五千多元
陳素芬說，非營利性幼兒園由市府無償提供場地，委託公益性質法人經營，由市府負擔三成的營運成本，業者負擔七成，收費介於公立與私立幼兒園之間，每月平均收費五千多元。
基隆市公立幼兒園入園資格雖然沒有像台北市、新北市那樣中籤率偏低，但是部分熱門地點的幼兒園所也存在僧多粥少的現象，造成部分幼兒未受到照顧；以公立幼兒園中班為例，每個班三十人，扣除掉第一優先入園的身障，原住民、低收、中低收、特殊境遇家庭，中度以上身障者子女，剩下的才開放入園幼兒抽籤。所以公立幼兒園能提供給新生的數量仍有不足。
陳素芬表示，教育部在各縣市照顧中低收入、身心障礙或特殊境遇等弱勢家庭子女優先入園，目前核定基隆市分別在七堵區百福國中、信義區信義國中開辦；百福國中因為工程施作關係，略有延遲，預計明年二月寒假後招生。
陳素芬表示，可投標對象包括設有幼兒教育、幼兒保育相關科系所或學位學程之私立大專校院，幼兒教保相關工會組織，及章程載明幼兒與兒童、家庭或教保服務人員福祉相關事項之財團法人或公益社團法人。
信義國中校長莊焙琪表示，計畫做為第二所非營利幼兒園的校舍，本來是特教教室、補校教室，補校目前已經停辦，特教教室在新大樓落成後遷移，此次基於校舍活化利用，配合教育處計畫，規劃做為信義非營利幼兒園。
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標題：〈北部〉第二所非營利幼兒園 落腳信義國中
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