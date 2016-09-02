〈北部〉尊重賽夏族祭典 獅潭中秋晚會提前辦
2016-09-02
〔記者蔡政珉／獅潭報導〕總統蔡英文在今年八月一日原住民日，代表政府對於原住民過去遭受的不平等待遇表示道歉。獅潭鄉公所也基於尊重鄉內賽夏族人，將今年的中秋晚會提前一週，於三日晚上六點四十分至九點半在新店村義民廟前舉行，避開十日晚間六點至十點在百壽村百壽公園前舉辦的賽夏族祈福晚會。
獅潭鄉公所表示，獅潭鄉人口約四千七百人，賽夏族人口雖然僅約一百六十人，人數不多，主要居住在百壽村，鄉公所考量賽夏族傳統祭典與中秋晚會撞期，所以提前舉辦，表達對賽夏族人的尊重。
百壽村長房紹堂表示，賽夏族在百壽村人口約占三分之一，以前曾定期舉辦慶典，後來因故近九年來只舉辦一次，所以今年的賽夏族祈福晚會對於族人意義非凡。
獅潭鄉公所表示，雖然境內以客家人居多，但是為了讓客家和賽夏族人相處更融洽，彼此體會文化傳統是最實際的方式，所以今年的晚會取名為「百壽客家情，賽夏舞月光」。
房紹堂指出，屆時的賽夏族祈福活動，除了由耆老帶隊向祖靈祈福，還有賽夏族的搗麻糬、喝小米酒等，分享給與會人士，感受賽夏族傳統文化。
至於提前舉辦的中秋晚會，鄉公所準備了客家「新丁粄」讓民眾食福添喜氣，以及客家傳統採茶戲，還有電視機、冰箱、洗衣機等摸彩活動，歡迎鄉親共襄盛舉。
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