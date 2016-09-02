〈北部〉漂流木與詩 海寶國小打造裝置藝術

2016-09-02

〔記者許展溢／後龍報導〕後龍鎮海寶國小位於偏鄉，資源相當受限，校方仍規劃一場天馬行空的想像與對話，新學期計畫利用學生暑假在出海口撿回的「漂流木」與「詩」結合，要在校園周遭打造裝置藝術，校長王淑美說，希望從在地生活美學，經營在地生活。

王淑美表示，學校位於中港溪出海口、後龍海邊小山丘上，自然環境相當好，校門雖面對台灣海峽，但有感於校園周遭太平淡，加上正校門因馬路拓寬導致階梯坡度過陡，行走不易，使學校門面荒廢而破舊，因此發想利用漂流木製作兩隻熱帶魚拱門，階梯做成海洋樣貌。

王淑美說，學校擁有居高臨下環境，校園就像迷你小城堡，不時傳出孩子們歡笑聲，今年暑假也帶著學生到中港溪出海口撿漂流木，並帶回校內，與老師一起討論如何創作，每一位學生更是自己操作機具製作成一件件獨特木工藝術。

王淑美表示，由於海寶國小成立三十九年以「詩」聞名，並將童詩列為正式課程，也希望藉由此特色，搭配校園童詩打造有海洋文藝氣息的詩與畫的「童詩牆」裝置。

王淑美表示，校園裝置藝術目的，是希望帶給學生充滿想像空間，並讓漂流木創意裝置融入教學，結合大自然，讓學生體驗多元創意。