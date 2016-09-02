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〈北部〉多處路口事故多 頭份將改善號誌

2016-09-02

〔記者許展溢／頭份報導〕頭份市自強路、東民路時常有民眾反映，因交通號誌等相關因素導致車禍發生不斷，讓用路人質疑何時才會有人關注，縣議員陳光軒表示，已與頭份市公所工務課、頭份警分局、民權里辦公處一同前往會勘，決議將改善五點現況。

有民眾反映，頭份自強路與和平、東民路段為高危險路口，其中東民路紅綠燈常常不同步，上、下班時間許多車輛塞在東民、自強路口，非常危險，希望能改變紅綠燈管制等通行方式。

陳光軒指出，因民眾陳情頭份市中華路與東民路口未設置機車待轉區，才導致汽、機車因爭道發生事故，也有多位民眾說時常在此發生擦撞。一名機車騎士也陳情指出，被後方汽車追撞，要求是否能劃設機車待轉區及做標示，改善現況。

陳光軒說，會勘後決議在中華路轉向東民路口劃設機車待轉區，並在中華路內車道劃設禁行機車字樣，及中華路轉向東民路口內側車道劃設車道延伸線，還有在該路口設置兩段式左轉標誌牌，同時請縣府協助調整號誌秒數，改善情況。

陳光軒強調，此路段車水馬龍，確實有交通疑慮，基於安全考量，才與相關單位共同會勘，計畫讓汽、機車分流等措施，別再發生有搶道狀況，確保用路人安全。

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  • 民眾陳情頭份東民路段車禍事故頻仍，希望改善交通號誌。（記者許展溢翻攝）

    民眾陳情頭份東民路段車禍事故頻仍，希望改善交通號誌。（記者許展溢翻攝）

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