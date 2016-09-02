〈北部〉下水道路修費卡在縣府 竹南人怨路不平
縣府︰今年有3千萬 陸續刨封
〔記者許展溢／竹南報導〕竹南鎮污水下水道工程從一○○年開始施作，目前已接近全部完工，但廠商交付給縣府一億九千萬元的「路修費」，卻仍有六千萬元未編列核發，導致部分完工好幾年的路段沒錢重鋪，長期「路不平」，公所表示經費都在縣府，相當無奈；縣府水利處下水道科長陳逸勳說，今年有三千萬元預算，已陸續派工針對交通流量較大路段，進行全面刨封 。
縣府尚欠6千萬未編列核發
竹南鎮公所建設課表示，污水下水道工程施工多年，多處路段完工，但大部分道路仍不平整，甚至整條路面都凹凸不平，引發用路人抱怨，擔心釀成車禍意外，只能定期在各路段巡視，看到較嚴重路段，立即向縣府反映是否能趕緊修復，無奈成效不彰。
道路遲遲未平，竹南鎮公所建設課長林明峰說，路修經費是由縣府工務處道路管理科負責，道路重鋪業務則為縣府水利處下水道科。縣府道管科長林釗群表示，路修總經費約一億九千萬元，已撥款一億三千萬元給下水道科使用。
林明峰指出，縣府道管科雖已撥款一億三千萬元給縣府下水道科，但至今花費近一億元進行道路重鋪，大部分路段仍未修復，常常接獲民眾陳情，認為竹南多處路段施作污水下水道工程後極不平整，卻不見相關單位進行修復，原因在於「經費卡住」，造成後續作業延宕。
竹南鎮長康世明表示，一直都在和縣府溝通協調，盼經費能一次到位，徹底解決路不平情況，縣府也曾承諾明年春節前會全數編列核發施作，但至今六千萬元預算仍沒有著落。
林釗群說，剩餘六千萬元會再視情況逐年編列或是一次給付，強調絕對不會不給。
陳逸勳說，路修費理應廠商交付公所全權處理，但當初會交給縣府是經過協商，才由縣府代收，第二期頭份污水下水道工程路修費，縣府將不會代收，會由頭份市公所主導。
陳逸勳說明，工程只剩竹南火車站鐵路以西龍山路部分，預計今年底完工，接下來便展開第二期在頭份工程，強調路修狀況每年縣府工務處道管科都會撥款，今年有三千萬元預算，皆已陸續派工針對交通流量較大路段，進行全面刨封 。
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標題：〈北部〉下水道路修費卡在縣府 竹南人怨路不平
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