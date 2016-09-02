〈北部〉7年級青農涂旭帆 推動有機獼猴桃
2016-09-02
〔記者廖雪茹／尖石報導〕台灣也產奇異果！七年級的中興大學園藝所碩士涂旭帆，在新竹縣尖石鄉後山種植有機獼猴桃（又稱奇異果），一公斤售價三百元，網路銷售供不應求。
涂旭帆四年前投入奇異果栽培，面積約二．五公頃，果園分布在尖石鄉義興、梅花及玉峰村，有綠肉及黃肉兩種品種，以台灣原生奇異果作為砧木進行嫁接生產。
涂旭帆表示，目前果園的有機獼猴桃年產量約兩噸，他希望能為台灣的農業做點事情，所以選擇種奇異果做為切入點，期待未來可以像紐西蘭一樣組成農民合作社，以友善土地的方式導入有機栽培管理，並成立生產合作社共同生產行銷，建立台灣本土奇異果品牌。
縣長邱鏡淳表示，新竹縣的獼猴桃熟度達九成以上才採收，風味更勝進口奇異果；獼猴桃擁有黃金比例的甜酸比，香氣十足，富含β胡蘿蔔素與葉黃素，維生素Ｃ，嚐鮮要趁早！
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