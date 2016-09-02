〈北部〉新豐魚群暴斃惡臭 水利會允處理
2016-09-02
〔記者廖雪茹／新豐報導〕新竹縣新豐鄉鳳坑村的二號水利池，連日來出現大量魚群暴斃，惡臭飄散，讓周邊村民受不了；縣府環保局調查表示，管理單位新竹農田水利會解釋可能是水量不足，而導致魚群因缺氧而暴斃，將要求水利會限期清除、改善。
鳳坑村民抱怨，二號水利池自上月底開始出現魚群暴翻肚，數量逐漸增加，但因水利會放水，成千上尾的死魚，經過烈日曝曬，惡臭味更嚴重，令人難以忍受，還有附近居民聞了頭暈、想吐，向縣議員鄭清漢陳情。
環保局表示，昨天會同新竹農田水利會現勘，水利會解釋，水利池設施因颱風受創，後來才修復完成，研判可能是池子的水量不足，而導致魚群缺氧而暴斃。因有環境污染疑慮，該局已要求水利會儘快清除，否則將依法開罰；水利會已放掉池水，預計今天處理。
但有村民說，二號池仍有農田灌溉，水源來自流經新竹工業區的茄苳溪，他們懷疑是不是上游水源遭受污染？也有村民說日前曾看到化學槽車，在當地農路穿梭；還有村民說，茄苳溪上游日前就曾出現魚群暴斃。
環保局表示，工業區工廠林立，放流口多，村民如懷疑池水遭污染，最好當下就向該局檢舉，稽查人員循線往上游調查，才有機會當場查獲污染源。
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