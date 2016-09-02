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〈北部〉新埔農學種愛玉 發展梨園第二春

2016-09-02

〔記者黃美珠／新埔報導〕新竹縣新埔鎮農民力拚農業第二春，由照門休閒農業區農友黃劉振領軍向鎮長林保祿、鎮代陳新源建議，與其讓新埔輝煌一時的高接梨產業逐漸沒落，不如在荒廢的梨園改種有機植物愛玉，高接梨棚架剛好提供其攀附生長，使其成為新埔的最新特色農產品。

黃劉振說，農委會和鎮公所每年都有編列預算，給休閒農業區內的農民進修農業知識。他和其他農友們看到當前健康飲食的潮流，愛玉又是相當敏感，不能使用農藥的一種植物，一定得有機栽種，除了健康，市場也潛力無窮。

昨天下午，鎮公所邀請前農委會林業試驗所退休的劉哲政到場演講，介紹台灣特有的愛玉子，最早從日本人開始分析它的成分，發現它的果膠和水中的礦物質鈣質結合，以致出現結凍現象。林試所已經搜集到至少兩百個品種。

縣府農業處副處長傅琦媺說，幫忙授粉的愛玉小蜂對居住地有專一性，一定要住在愛玉雄果裡且有生命週期，栽種上要注意選種和花期調配，整體的產業利基也還需要進一步評估。

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  • 新埔的梨園越來越多廢耕，農友們自發推廣用原來的高接梨棚架改種愛玉，帶動鎮公所找尋師資舉辦研習。（記者黃美珠攝）

    新埔的梨園越來越多廢耕，農友們自發推廣用原來的高接梨棚架改種愛玉，帶動鎮公所找尋師資舉辦研習。（記者黃美珠攝）

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