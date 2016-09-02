〈北部〉留住體育人才 市府三管齊下
〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府為了留住體育人才，端出獎金制、改設備及聘專業教練三管齊下的方法，市長林智堅昨天表揚體育有功人員，共十名選手、六名教練和兩個團隊獲獎。林智堅說，市府會持續挹注經費，提供選手及教練最佳環境，要讓體育運動在竹市扎根茁壯，發光發熱。
發獎金、改設備、聘教練
林智堅說，今年是竹市體育界豐收的一年，在全國五十八名奧運代表選手中，幅員不大的新竹市就有四位，其中女子射箭隊更獲得銅牌，寫下新竹市體育史新紀錄，未來市府會在射箭、游泳、拳擊、田徑及棒球等運動項目上投入更多資源，鼓勵選手在國際賽事上為國爭光。
市府教育處長謝傳崇說，今年市府已爭取到體育署五百四十萬元，要做為改善選手訓練設備及提振選手、教練的費用；而虎林棒球場年底就可完工啟用，將做為竹市三級棒球的訓練、比賽場地；拳擊教室天花板的修繕也在規劃，這些都是改善體育設施、要給選手更好的訓練環境。
對於教練的培訓費用，會設專業項目聘專任教練，讓選手在訓練上有專業教練的指導，發揮實力，並設卓越選手獎勵項目，鼓勵運動選手發揮運動長才，同時為選手的課業及未來發展給予適性輔導與協助。
其中今年設立的「卓越獎項」，是獎勵今年度代表國家參與里約奧運的選手及教練，其中獲得本屆奧運女子射箭代表隊銅牌的運動選手，每人可獲績優運動選手獎勵金新台幣卅萬元，入選奧運人員可獲三萬元入選獎金。
另外，成德高中田徑隊和棒球隊今年也表現突出，田徑隊拿下今年全中運田徑錦標賽高中男子組田徑錦標賽第一名；棒球隊則在玉山盃擊敗棒球勁敵桃園市，首次闖進四強，是四強中唯一非直轄市的隊伍。
獲表揚的績優男運動員有黃翊軒（拳擊）、林哲申（鉛球）、許哲毓（游泳）；績優女運動員有柯媛蒨（拳擊）、黃芷誼（兩千公尺競走）、宋雅婷（柔道）；績優教練有林壯蔭、高慶華、邱郁達；績優團體獎成德高中田徑隊、棒球隊；卓越選手獎李炫諺（游泳）、譚雅婷（射箭）、林詩嘉（射箭）、陳念琴（拳擊）；卓越教練獎柯文明、倪大智、李明坤。
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