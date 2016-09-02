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〈北部〉週日韭菜花節登場 大溪橋重開放

2016-09-02

〔記者李容萍／大溪報導〕「大溪觀光吊橋」的景觀平台於六月廿七日出現裂縫、傾斜，經兩個多月的封閉搶修即將完工；適逢大溪中新里韭菜專區進入開花季節，市府、大溪區公所敲定四日下午三時辦理大溪橋重啟通行儀式，當日也在橋頭展開「韭菜花節」系列活動。

中新里位於大漢溪主流與分流間的低位河階上 ，七十年間起由農政單位輔導種植韭菜，推展至今擁有全台最大的韭菜生產專區，可年收六次，每年九月綿延的韭菜花田陸續盛開的雪白小花，彷彿下起「九月雪」，美不勝收，花期可至十月初。

大溪區長黃睿松表示，大溪韭菜花田集中在下崁、中寮、中庄等地，中新里中庄下崁十八號、大鶯路四○七號等處已經盛開韭菜花，大鶯路旁更有黃色的歐式建築襯托雪白韭菜花，讓人宛如置身國外。

韭菜花田兩側多為田間路段，適合騎乘自行車賞花，市府與公所於今年的「韭菜花節」推薦遊客可從龍潭三坑自行車道，沿途經大溪、鶯歌慢遊，也可前往大溪橋，順遊大慶洞口、大溪老街、中正公園、木藝生態博物館等。

即將搶修完成的「大溪觀光吊橋」，僅待完成橋面花台、燈具的修復與清理，四日重啟通行後，為了確保吊橋整體安全，工務局明年將持續編列四千萬元加強吊桿維修更新、結構補強，也增加全年監測工作，以確保遊客安全。

「韭菜花節」四日下午將於大溪橋頭提供韭菜元寶、韭菜盒子、韭菜包、韭菜湯圓等特色料理供遊客品嘗，另有街頭藝人展演，市長鄭文燦將領騎YouBike巡航大溪橋，為YouBike在大溪設站暖身。

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  • 大溪知名觀光地標「大溪觀光吊橋」，九月四日下午三時辦理修復重啟通行儀式。 （記者李容萍攝）

    大溪知名觀光地標「大溪觀光吊橋」，九月四日下午三時辦理修復重啟通行儀式。 （記者李容萍攝）

  • 大溪韭菜花陸續盛開，騎YouBike賞花、遊大溪正是時候。 （記者李容萍攝）

    大溪韭菜花陸續盛開，騎YouBike賞花、遊大溪正是時候。 （記者李容萍攝）

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