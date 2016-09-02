〈北部〉週日韭菜花節登場 大溪橋重開放
2016-09-02
〔記者李容萍／大溪報導〕「大溪觀光吊橋」的景觀平台於六月廿七日出現裂縫、傾斜，經兩個多月的封閉搶修即將完工；適逢大溪中新里韭菜專區進入開花季節，市府、大溪區公所敲定四日下午三時辦理大溪橋重啟通行儀式，當日也在橋頭展開「韭菜花節」系列活動。
中新里位於大漢溪主流與分流間的低位河階上 ，七十年間起由農政單位輔導種植韭菜，推展至今擁有全台最大的韭菜生產專區，可年收六次，每年九月綿延的韭菜花田陸續盛開的雪白小花，彷彿下起「九月雪」，美不勝收，花期可至十月初。
大溪區長黃睿松表示，大溪韭菜花田集中在下崁、中寮、中庄等地，中新里中庄下崁十八號、大鶯路四○七號等處已經盛開韭菜花，大鶯路旁更有黃色的歐式建築襯托雪白韭菜花，讓人宛如置身國外。
韭菜花田兩側多為田間路段，適合騎乘自行車賞花，市府與公所於今年的「韭菜花節」推薦遊客可從龍潭三坑自行車道，沿途經大溪、鶯歌慢遊，也可前往大溪橋，順遊大慶洞口、大溪老街、中正公園、木藝生態博物館等。
即將搶修完成的「大溪觀光吊橋」，僅待完成橋面花台、燈具的修復與清理，四日重啟通行後，為了確保吊橋整體安全，工務局明年將持續編列四千萬元加強吊桿維修更新、結構補強，也增加全年監測工作，以確保遊客安全。
「韭菜花節」四日下午將於大溪橋頭提供韭菜元寶、韭菜盒子、韭菜包、韭菜湯圓等特色料理供遊客品嘗，另有街頭藝人展演，市長鄭文燦將領騎YouBike巡航大溪橋，為YouBike在大溪設站暖身。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
龍潭國中如期封路 居民撒冥紙抗議
居民揚言擴大抗爭爭議多時的龍潭區龍潭國中穿越校園道路的金龍路一八○巷，校方昨天上午七點在警方的協助下如期封閉該道路，不滿封路的居民載來紙棺、…
網友回應
熱門新聞
- 日本成人片達人 教你一眼分辨正盜版
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 偷車開不動 毒蟲用滑的
- 喝令球「進！」葉欣寧一桿進洞
- 代總理若未續任 西班牙面臨第3度國會改選
- 12號颱風南修生成 朝日本去
- 台灣不能破產 教師聯盟挺年金改革
- 自由廣場》年金改革共識決的文青幻想
- 亞洲青棒賽》首局就打10分 提前扣倒香港
- 利空消息衝擊 世界油價重挫
- 香港選舉倒數 親中港媒轟梁振英助長港獨
- 三越改裝迎特斯拉 明年第一季開始交車
- 小小說 依賴粉絲團
- 新加坡茲卡暴增至151例 包括第二起孕婦
- 自由廣場》信賴保護永遠有錢有閒？
- 《百變天后 靚顏嫩步》泰勒絲‧保持嘴唇濕潤
- 《問題肌膚Q&A》煥膚淡斑篇
- 紐西蘭外海傳規模7.2大地震
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 YouBike offers free rental after operational failure
- 不用腳架、閃光燈、自拍棒 故宮即起開放攝影
- 人生護理站 以冰箱為家的女孩
- 《姊級巨星 不老保養》潔西卡艾芭‧淨膚無瑕
- 觀望美就業報告 歐股表現疲弱
- 廣播金鐘入圍揭曉 吳淡如苦苓互虧舌戰
- 自由廣場》體協都是外圍組織？
- 韓進海運破產 南韓出口受挫
- 報案舊紀錄 送失智婦回家
- 猥褻離家少女 男判5年
- 即使解約… 北市府：遠雄仍負公安責任
- 《姊級巨星 不老保養》珍妮佛蘿培茲‧純素飲食
- 自由廣場》流浪貓笑看肥貓上街頭
- 《姊級巨星 不老保養》珍妮佛安妮斯頓‧平價保養
- 連靜雯新娘難為 又跪又磕頭
- 持「台灣」布條被扯毀 大學生告棒協
- 《換季保養》醫美折扣47折起
- 藍綠議員同批：柯被敲竹槓 倒楣是市民
- 學生舉台灣布條遭奪毀 滅火器：人民有表達自由
- 12歲童「異位性皮膚炎」惡化 疑與喵星人有關
- 玲瓏改名慶慶 圓夢發片
- 立院新會期報到 黃偉哲搶第一
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉週日韭菜花節登場 大溪橋重開放
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分