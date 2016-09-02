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〈中部〉80噸污泥 亂倒河川地被活逮

2016-09-02

〔記者歐素美／台中報導〕王姓男子未經許可，違法將八十公噸的污泥隨意傾倒在清水區國道四號下方的大甲溪畔，經民眾檢舉，清水分局三田派出所昨尾隨將王姓駕駛及廖姓助理逮捕，並依廢棄物清理法及竊佔公有地移送。

劉姓民眾前天路過清水區中山路，發現地面出現一坨坨的泥土，原以為是動物大便，上前察看是廢棄污泥，臭氣沖天，影響環境及行經車輛安全，他見是一輛砂石車所為，趕緊通報警方調查，昨天一早又見該輛砂石車出沒，清水分局三田派出所獲報，立即尾隨砂石車調查。

警方見砂石車抵達清水區海風里國道四號下方的大甲溪河床，打開車斗將車上的污泥傾倒在河川地上，立即上前將王姓駕駛（五十三歲）及廖姓助理（廿一歲）逮捕，帶回偵訊，並通知第三河川局及環保局人員到場。

王男供稱，污泥是承包清水區米粉寮大排清淤工程所清出，兩天共載運了約五趟、八十公噸污泥，因朋友要這些污泥，才叫他暫時將污泥傾倒在該處。

環保局及第三河川局表示，王男未經申請許可，隨意將污泥傾倒在河川地，已觸犯廢棄物清理法及竊佔公有地，環保局除將依廢清法告發開罰，並採樣化驗，以確定污泥中是否含有重金屬等污染環境；警方則依現行犯將王男移送法辦。

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  • 王男駕駛砂石車將污泥等違法棄置在清水區國道四號下方的大甲溪畔。 （記者歐素美翻攝）

    王男駕駛砂石車將污泥等違法棄置在清水區國道四號下方的大甲溪畔。 （記者歐素美翻攝）

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80噸污泥 亂倒河川地被活逮

王姓男子未經許可，違法將八十公噸的污泥隨意傾倒在清水區國道四號下方的大甲溪畔，經民眾檢舉，清水分局三田派出所昨尾隨將王姓駕駛及廖姓助理逮捕，…

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