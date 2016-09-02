〈中部〉80噸污泥 亂倒河川地被活逮

2016-09-02

〔記者歐素美／台中報導〕王姓男子未經許可，違法將八十公噸的污泥隨意傾倒在清水區國道四號下方的大甲溪畔，經民眾檢舉，清水分局三田派出所昨尾隨將王姓駕駛及廖姓助理逮捕，並依廢棄物清理法及竊佔公有地移送。

劉姓民眾前天路過清水區中山路，發現地面出現一坨坨的泥土，原以為是動物大便，上前察看是廢棄污泥，臭氣沖天，影響環境及行經車輛安全，他見是一輛砂石車所為，趕緊通報警方調查，昨天一早又見該輛砂石車出沒，清水分局三田派出所獲報，立即尾隨砂石車調查。

警方見砂石車抵達清水區海風里國道四號下方的大甲溪河床，打開車斗將車上的污泥傾倒在河川地上，立即上前將王姓駕駛（五十三歲）及廖姓助理（廿一歲）逮捕，帶回偵訊，並通知第三河川局及環保局人員到場。

王男供稱，污泥是承包清水區米粉寮大排清淤工程所清出，兩天共載運了約五趟、八十公噸污泥，因朋友要這些污泥，才叫他暫時將污泥傾倒在該處。

環保局及第三河川局表示，王男未經申請許可，隨意將污泥傾倒在河川地，已觸犯廢棄物清理法及竊佔公有地，環保局除將依廢清法告發開罰，並採樣化驗，以確定污泥中是否含有重金屬等污染環境；警方則依現行犯將王男移送法辦。