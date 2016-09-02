〈中部〉Line組砲兵團 抄出少女賣淫
嫖客會員高達3千多人
〔記者許國楨／台中報導〕從事中古車買賣的陳姓業務員是應召站常客，但過去常花大錢遇到「恐龍妹」，索性透過手機通訊軟體Line組「砲兵團」任版主，會員推薦女性加入群組，相約性交易前，由幹部先「試車」後分享消費經驗，兩年來嫖客會員急速攀升、高達三千多人，台中市刑大科偵組前天查緝發現起碼三名以上少女賣淫，訊後全案依兒童及少年性交易防制條例送辦。
台中市刑大科偵組日前網路巡邏時發現，以卅六歲陳男為首的賣淫集團為躲避查緝，有別傳統應召站經營模式，利用手機通訊軟體Line經營起群組名為「中部魚訊」的線上媒介性交易「砲兵團」，主打「不怕踩到地雷（遇到恐龍）」、「不怕遇到仙人跳」招收會員加入，賣淫女子則是經由會員推薦進入群組。
包括富二代、工程師等
而群組內分工細密，由資深幹部先「試車」後，將小姐包括三圍在內的「身體密碼」、相片、價格、交易心得等資訊分享在群組中，讓男性會員可以依個人喜好不同與女性會員邀約交易，還可「呷好逗相報」在群組中交流買春心得。
幹部先「試車」分享經驗
此外，陳男還把會員依「貢獻度」（經濟能力、消費金額及撰寫心得文章篇數）的不同，分為普通群、進階群、管理群及神秘的VIP群組，如同線上遊戲可藉由消費經驗值逐步提升群組位階，財力雄厚、口碑良好的資深會員可加入滿足包括3P、未成年等各種特殊需求的「神秘VIP群組」，反之，若於群組中發表不當言論或是有不良消費紀錄的奧客就會被打入「勇者鬥恐龍」群組。
警方經蒐證後前天展開查緝行動，查獲陳男及幹部共十二人並查扣手機、電腦等證物，經清查高達三千多名男性會員中有富二代、工程師等各種職業，約八十名女性會員中則有三名以上未成年少女，她們為了買高價3C產品導致價值觀偏差，瞞著父母賣淫。訊後全案依兒童及少年性交易防制條例送辦。
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標題：〈中部〉Line組砲兵團 抄出少女賣淫
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