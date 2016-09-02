〈中部〉辦桌文學宴 10.1相約第五市場
2016-09-02
〔記者張菁雅、蘇金鳳／台中報導〕第五市場因鄰近台中文學館，市府計劃打造成為「文學市場」，而經發局集合市場最具特色的食材，將在十月一日晚上以「辦桌」形式推出「文學宴」，席開百桌，每人只要二百五十元，可以吃到整桌價值超過五千元的料理。
將打造成為「文學市場」
經發局要讓傳統市場展現特色，先以第五市場打頭陣，由於第五市場鄰近台中文學館，因此第五市場未來將打造成為「文學市場」，而經發局也將先為第五市場舉辦「文學宴」，並且以辦桌的形式上菜，共十一道菜。
經發局長呂曜志表示，「第五市場文學宴」可以吃到整桌來自市場的特色美食，包括丸東商號的香菇丸、麻糬之家的麻糬等，連菜名也飄散濃濃文學味，例如，五市文學迎喜慶、五更啼響福祿臨、金燕雙飛沖天翅等，共十一道菜，不僅菜色豐富，民眾還能體驗辦桌文化。
席開百桌 每人250元
第五市場自治會長李西東指出，第五市場近六十年歷史，有多家老店，堅持傳統的美味，為了這次活動，大家不惜成本，提供招牌商品，並邀請專業總鋪師烹飪，十月一日晚上六時將在市場旁的大明街封街辦桌，民眾可以個人或整桌（十人）方式訂桌。
參加的民眾還可抽獎，九月五日上午受理報名，每人報名不得超過兩桌。
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