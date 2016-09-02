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〈中部〉豐原新火車站 最快十月開放432個機車格

2016-09-02

〔記者李忠憲／台中報導〕為解決豐原市區停車空間長期不足，立委江啟臣要求台鐵先開放豐原新火車站周邊的停車空間，獲台鐵局允諾，最快十月會提前開放南側停車場共四三二個機車格。台鐵也同意先委由市府協助管理，讓機車族在火車站周邊有合法停放空間。

鐵路高架化及豐原新火車站將於九月底通車啟用，民眾卻苦於沒有合法停車位，立委江啟臣日前曾邀請中央、地方各相關單位及當地議員、里長們進入豐原新站會勘，針對火車站停車問題，台鐵計畫停車場須等一○七年六月第二期工程完工後才能完全開放使用，江啟臣當下要求台鐵局與市府交通局研商提前開放的可能性。

市府交通局長王義川表示，交通局在豐原新站會勘前，就已邀請交通部鐵工局、台鐵針對五站進行履勘，發現台鐵針對五個車站的停車場需等到一○七年才開放，交通局認為恐不符民眾需求，即要求台鐵須儘快開放停車格。

王義川說，台鐵先以停車場管理招標來不及為由拒絕交通局提議，但他提出台鐵如果無人力及設備可自行管理收費，市府停管處可代為管理，台鐵當場同意由市府協助管理。豐原新站將先開放豐原新站南側停車場，可容納四三二個機車停車位，最快在十月底就可開放，期間台鐵也同步進行招標作業準備。江啟臣肯定台鐵顧及民眾需求，希望未來北側停車場若施工完成，也能儘快開放讓民眾使用。

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