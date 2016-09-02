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〈中部〉忍廢氣50年 「公兒用地」又來停車場

2016-09-02

議員要求優先新闢為公園

〔記者黃鐘山／台中報導〕原省府公路局位在東區的保養廠七年前遷走後，地方要求該「公兒用地」改建公園的呼聲日高，但市府停管處前晚竟派怪手強入整地，市議員鄭功進一日痛批，附近住戶曾忍耐五十年廢氣，但趕走保養廠又來停車場，要求立即停工；停管處回應，規劃臨時停車場，絕非久佔。

鄭功進說，東區精華地段信義街與立德街口一千五百多坪土地，民國四十六年起，成為公路局第三運輸處及第三保養廠，後來改為台汽客運停車場，長期為附近帶來噪音和空氣污染，經民眾力爭才於七年前遷移，地目變更為「公兒用地」。

怪手整地 規劃臨時停車場

不料，前日傍晚「公兒用地」驚傳怪手進入整地，經民眾查詢得知，市府交通局停車管理處十五日內欲完工闢建臨時停車場。鄭功進表示，已接獲多位里民陳情反對，絕不再讓過去忍受五十多年的噪音及交通安全噩夢再現。

蔡姓住戶表示，當地鄰近台中家商、台中國小等學校，往來學生家長眾多，再加上一旁假日必塞車的大魯閣新時代購物中心，若依停管處的規劃再引進台中火車站、新建國市場的車潮及人流，塞車恐怕更嚴重，引進更多的廢氣和噪音，絕不接受再建停車場。

停管處：長期閒置 絕非久佔

鄭功進也痛批，趕走保養廠又來停車場，停管處簡直視都市計畫使用分區規定為無物，漠視當地居民需求，他已多次提案要求建設局優先新闢該用地為公園，市府應督促建設局儘速辦理，而非蠻幹闢建停車場，罔顧民意。

停管處長張應當回應強調，都市計畫地目為公兒用地一定會當公園綠地使用，只是因為此塊空地長期閒置，才暫做臨時停車場規劃，一旦建設局有新闢公園規劃，會立即回歸原先地目使用。

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  • 居民忍耐50年廢氣，市議員鄭功進痛批「趕走保養廠又來停車場」。（記者黃鐘山攝）

    居民忍耐50年廢氣，市議員鄭功進痛批「趕走保養廠又來停車場」。（記者黃鐘山攝）

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