〈中部〉減輕家庭負擔 南投縣府擬辦課後照顧

2016-09-02

〔記者佟振國／埔里報導〕為減輕弱勢家庭經濟負擔，或使雙薪家庭父母能安心就業，縣府已配合國教署推動幼兒園課後照顧方案，該措施計劃再向上延伸至國小低年級，除涵蓋弱勢家庭學童，對一般家庭也納入照顧，縣長林明溱昨在全縣國中、小學校長會議也正式要求學校提出意見，盼集思廣益，讓南投教育更具競爭力。

林明溱昨天提出八大教育推動政策，包括照顧幼兒及弱勢學生，研議開辦國小低年級一般生課後照顧，監控學生基本學力則要落實學習扎根，重視品格涵養，同時深耕閱讀，提升閱讀能力，發揚技職教育落實適性分流，以及提升校園食材安全等。

林明溱指出，目前雙薪家庭多，子女都必須有課後安親托育，目前幼兒園已推動幼兒課後照顧，擴及一般及寒暑假期間，若能再向上延伸至國小低年級，不分弱勢或一般家庭，讓家長工作時更無後顧之憂。

至於監控學生基本學力，國姓鄉北梅國中今年會考成績大幅進步，除精熟學生比例提高，待加強學生比例也比去年大幅減少，學校獲頒獎狀肯定也獲十萬元獎勵金。