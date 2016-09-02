| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉減輕家庭負擔 南投縣府擬辦課後照顧

2016-09-02

〔記者佟振國／埔里報導〕為減輕弱勢家庭經濟負擔，或使雙薪家庭父母能安心就業，縣府已配合國教署推動幼兒園課後照顧方案，該措施計劃再向上延伸至國小低年級，除涵蓋弱勢家庭學童，對一般家庭也納入照顧，縣長林明溱昨在全縣國中、小學校長會議也正式要求學校提出意見，盼集思廣益，讓南投教育更具競爭力。

林明溱昨天提出八大教育推動政策，包括照顧幼兒及弱勢學生，研議開辦國小低年級一般生課後照顧，監控學生基本學力則要落實學習扎根，重視品格涵養，同時深耕閱讀，提升閱讀能力，發揚技職教育落實適性分流，以及提升校園食材安全等。

林明溱指出，目前雙薪家庭多，子女都必須有課後安親托育，目前幼兒園已推動幼兒課後照顧，擴及一般及寒暑假期間，若能再向上延伸至國小低年級，不分弱勢或一般家庭，讓家長工作時更無後顧之憂。

至於監控學生基本學力，國姓鄉北梅國中今年會考成績大幅進步，除精熟學生比例提高，待加強學生比例也比去年大幅減少，學校獲頒獎狀肯定也獲十萬元獎勵金。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
80噸污泥 亂倒河川地被活逮

王姓男子未經許可，違法將八十公噸的污泥隨意傾倒在清水區國道四號下方的大甲溪畔，經民眾檢舉，清水分局三田派出所昨尾隨將王姓駕駛及廖姓助理逮捕，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧鳳梨醬鱈魚
焗烤蔬菜番茄
新鮮米挑選訣竅
微波迷思大破解
轉寄

標題：〈中部〉減輕家庭負擔 南投縣府擬辦課後照顧


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月2日‧星期五‧丙申年八月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.