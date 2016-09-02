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〈中部〉珍貴老樹修成「樹棍」 夜鷺被迫搬家

2016-09-02

〔記者佟振國／草屯報導〕又有老樹遭殃！草屯鎮草屯國小利用開學前修剪校樹，但有校友質疑八棵珍貴老芒果樹及荔枝樹遭過度修剪，從枝葉茂密變成「樹棍」，連樹上築巢的夜鷺也被迫搬家，得用竹籃繼續育雛，許多校友則希望校方未來針對校樹醫治或修剪能先諮詢樹醫或專家，避免重蹈覆轍。

草屯國小總務主任陳惠珍解釋，校內七棵老芒果樹及一棵荔枝樹，因為部分主幹長年蛀蝕，扭曲傾斜出現裂痕，或是部分枝葉已觸及建築物的電線或設施，若不修剪落枝以減輕重量，擔心一旦主幹承受不住傾倒，除波及鄰近的樹木、建築設施，也危及學童安全，才委請園藝業者開學前完成修剪，本學期也會針對老樹群進行棲地改善，挖除大片的水泥地面，讓老樹根系更透氣。

校方強調，修剪樹木前已先將三隻幼鳥救下，原有的樹枝巢穴不穩固，特別安置竹籃內，夜鷺爸媽持續餵養照顧幼鳥，不受影響。

南投縣文化資產學會理事長梁志忠為草屯國小校友，前天接獲投訴，指校內老樹遭過度修剪，半信半疑實地勘查才驚覺不妙，發現有些樹幹的切面達三、四十公分，雖然已塗抹透明膠，但周圍還是不斷冒出樹液，傷口不易癒合，容易有細菌入侵感染，影響老樹健康。

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  • 縣文化資產學會理事長梁志忠（左）認為樹幹切面太大是過度修剪，該校主任陳惠珍（右）解釋考量設施安全等不得不做。（記者佟振國攝）

    縣文化資產學會理事長梁志忠（左）認為樹幹切面太大是過度修剪，該校主任陳惠珍（右）解釋考量設施安全等不得不做。（記者佟振國攝）

  • 憂夜鷺無家可歸，校方以竹籃加上原有樹枝巢穴讓夜鷺爸媽繼續安心育雛。（記者佟振國攝）

    憂夜鷺無家可歸，校方以竹籃加上原有樹枝巢穴讓夜鷺爸媽繼續安心育雛。（記者佟振國攝）

  • 有百年以上的草屯國小老芒果樹及荔枝樹疑過度修剪。（記者佟振國攝）

    有百年以上的草屯國小老芒果樹及荔枝樹疑過度修剪。（記者佟振國攝）

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