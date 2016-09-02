〈中部〉部彰醫減重班 醫師Line上盯甩肉
2016-09-02
〔記者顏宏駿／溪湖報導〕衛福部彰化醫院醫師今年六月成立免費減重班，用Line監控成員三餐飲食，達到減重的成果，由於成效斐然，詢問者不斷，院方打鐵趁熱，本月再開一班，民眾報名可得趁早。
彰化醫院肝膽腸胃科主任陳詩典表示，經過計畫及經費核可，新的減重班訂九月廿四日至十月廿九日，每週六上課二小時，共八小時，其他時間由專業團隊透過Line隨時掌握成員動向，隨時提供專業知識及建議，讓減重工作持續有效地進行。
陳詩典指出，課程包括生活現況分析、目標設定、飲食、運動等，並將提供運動監測管理手環供成員於活動期間使用，並由營養師設計低卡餐於上課時DIY教學，所有減重課程都是免費。
他說，課程最大的特色是採用Line監控成員三餐飲食，由成員進行生活現況分析與目標設定，每到進食時間，成員向群組傳餐食圖片，大家互相監控，也可由醫師即時指導，讓減重不再有壓力。
院方表示，報名時間從九月五日至廿日，有意參加的民眾可在該院一樓肝膽腸胃科對面的肝臟保健中心現場報名，報名資格為BMI（身體質量指數）大於廿八及體脂肪大於三十，年齡介於十八歲至五十歲，夫妻或朋友，雙人報名優先錄取，且成員必須有上網功能的手機。
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