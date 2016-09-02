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〈中部〉帶班帶心 彰商施錫昌榮獲傑出導師

2016-09-02

〔記者劉曉欣／彰化報導〕真心的陪伴，為了學生跑馬拉松，彰化高商教師施錫昌，今年榮獲教育部「友善校園」高職傑出導師獎，也是全國高職唯一獲獎老師。

施錫昌從事教職二十年，在彰化高商任教第十三年，教生物的他，在彰商幾乎都當導師，他今年獲得雙料肯定，除了高職傑出導師獎，還榮獲彰化縣教師職業工會的「SUPER教師」高職組第一名。

秉持教育無它，唯愛與榜樣的精神，施錫昌當導師就是「真心的陪伴」，他用「溫柔而堅定」要求學生紀律，為了希望學生有運動習慣，以身作則練習跑步，用六年時間完成人生第一次馬拉松挑戰，他只想告訴學生「下定決心做一件事，只要全力以赴，就是前進的證明」！

施錫昌不只是帶班，也帶心，他當導師一定完成所有學生家庭的電話訪問，也會實地走訪部分家庭，他經營班級臉書，新生跑步與校園生活點滴也會拍照上傳，也會邀請各行各業家長到班級暢談職涯酸甜苦辣；學生林佳珊、黃美儒都說，「老師就跟朋友一樣！」

彰化高商家長會長王瑞峰昨天立刻包了大紅包，祝賀施錫昌獲得大獎。校長粘淑真表示，帶班導師要帶心，帶心就要用心，施錫昌是位用心付出的「人師」，獲獎實至名歸。

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  • 彰商教師施錫昌（中）榮獲高職傑出導師獎，家長會長王瑞峰（左）、校長粘淑真（右）向他祝賀。（記者劉曉欣攝）

    彰商教師施錫昌（中）榮獲高職傑出導師獎，家長會長王瑞峰（左）、校長粘淑真（右）向他祝賀。（記者劉曉欣攝）

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