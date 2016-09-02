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〈中部〉長幼共餐食堂 和安國小午餐熱鬧

2016-09-02

〔記者陳燦坤／水林報導〕雲林縣沿海第一個長幼共餐食堂昨天啟用，水林鄉溪墘村多位銀髮族昨天中午前往和安國小餐廳與學童享用午餐，宛如祖孫吃飯般溫馨，銀髮族則是很高興每天不需費事張羅午餐。

溪墘社區發展協會籌設長幼共餐食堂，昨天中午五十三位村裡銀髮族與和安國小十七名學童一起用餐，學童感覺像是回到家與祖父、母吃飯般親切，過去和安國小曾有七、八十位師生一起用餐盛況，受少子化影響，變得寂寥，難得昨日又恢復熱鬧景象。

和安國小廚房原是溪墘村活動中心，村民為了提供孩子更好受教環境捐給學校，現在學童人數遽減，學校認為取之於社區、用之於社區，所以溪墘社區發展協會提出長幼共餐食堂計劃，學校同意配合推動，加上地方熱心人士捐贈米粉、豬肉等食材，讓午餐變得更加豐盛。

多位銀髮族感謝共餐食堂的開辦，畢竟溪墘村地處偏遠，最近一處麵攤距村子約六、七公里，想外購午餐極不方便，現在食堂開辦，不但可以輕鬆吃飯，還能夠與年紀與孫子相彷的學童閒話家常。

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  • 水林鄉和安國小長幼共餐食堂昨日啟用，長輩們吃得飽足。（記者陳燦坤攝）

    水林鄉和安國小長幼共餐食堂昨日啟用，長輩們吃得飽足。（記者陳燦坤攝）

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