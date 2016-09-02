〈中部〉恢復通車 水上正義路地下道依舊積水

2016-09-02

〔記者蔡宗勳／水上報導〕嘉義縣水上鄉正義路地下道因滲漏水問題嚴重，汽車道八月一日起封閉施工改善，日前恢復通車後，卻被發現積水依舊，挨批再次修繕失敗；對此，鄉長劉敬祥受訪表示，開挖之後發現問題比想像中嚴重，但為避免開學後造成鬧區交通壅塞，才會先行開放通行，未來將更改施工方法並利用假日封閉施工，一定會徹底解決陳年問題。

正義路地下道是台鐵在民國六十八年間闢建，距今約二十年前就出現車道潮濕狀況，連豔陽天都會小積水，導致柏油路面坑坑洞洞，之後大小修繕工程逾十次，始終無法治本，被迫設置「小心積水」與「路面顛簸」警告標誌，用路人怨聲載道，批評是「水上之恥」。

經多次勘查，認為禍首是外溪洲排水滲漏，規劃在地下道施設角鋼伸縮縫、鋪設多孔隙瀝青混凝土，及在外溪洲排水做封底排水路、箱涵縫隙填補等工程改善，工期預計六十天，並自八月一日封閉汽車道二十九天施工。

不過，八月三十日開放汽車通行後，地下道底層還是出現積水，甚至可以看到地下水滲出，鄉親紛紛質疑施工又失敗了。