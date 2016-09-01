〈南部〉稻作直接給付 柳營486農民登記

2016-09-01

〔記者楊金城／台南報導〕農委會在二期作試辦稻作直接給付代替公糧收購，一公頃補貼一萬元，試辦區柳營昨天截止農民申請，有四百八十六位農民、三百八十四．三公頃登記，符合繳售公糧資格的七百九十四位農民中，約有六成一登記。但農民憂心直接給付將影響稻價而下滑，疑慮未除。

農糧署試辦 代替公糧收購

農糧署南區分署長姚志旺強調，公糧收購和直接給付採雙軌並行，由農民二選一，即使最後一刻，登記直接給付的農民仍可選擇繳售公糧；他也說，公糧收購已實施四十多年，戰備存糧達二、三年，數量實在太多，「沒有改變，不會進步」。

農委會在二期作挑中柳營、桃園楊梅區、台中龍井區、嘉義朴子市、新竹新埔鎮、彰化福興鄉試辦稻作直接給付，柳營區今年二期稻作面積約一千二百公頃，其中符合繳售公糧資格的有七百九十四位農民、六百廿七公頃，試辦面積最大。

憂心影響稻價 農民觀望多

柳營農民可向農會和公所登記稻作直接給付，農糧署南區分署派員至農會、公所向農民宣導，「遊說」結果有四百八十六位農民、三百八十四．三公頃登記，登記率六成一，差強人意。

由於直接給付補貼金額太少，不少農民仍心存疑慮，多數觀望，有些登記農民也抱持著最後可選擇繳售公糧試一試，有的則是賣人情。農民說，現在是試辦，擔心未來取消公糧收購，更擔心直接給付影響稻價，被糧商控制。

姚志旺說，農民即使登記現金直接給付，在繳售公糧前，如果稻價不錯，農民仍可改變心意，選擇公糧收購。他說，稻作直接給付對稻價造成波動無可避免，但農民仍可選擇公糧收購，他鼓勵農民種好米，價格才會好，稻價才不易波動。