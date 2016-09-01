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〈南部〉15死獼猴吃了鼠藥 疑人為下毒

2016-09-01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市柴山獼猴驚傳七天死十五隻，農業局檢體送驗報告前晚出爐，確認獼猴是中毒致死，驗出老鼠藥成分，人為下毒可能性高，農業局呼籲民眾提供線索，直接逮捕現行犯或協助緝獲者，最高可得檢舉獎金二十萬元。

農業局於十八至廿四日接獲民眾通報，發現柴山有十五隻台灣獼猴死亡，有八隻成猴、七隻小猴，屍體集中在龍泉寺附近，農業局據報到場處理，搶救一隻幼猴活命。

由於柴山獼猴罕見大量死亡，農業局將獼猴屍體解剖，採集檢體送往農委會農業藥物毒物試驗所檢驗，前晚檢驗報告出爐，猴屍體內驗出老鼠藥成分，確認獼猴是中毒致死，經查訪附近住戶，未發現有人使用老鼠藥，研判人為下毒可能性高，目前案情陷入膠著。

農業局表示，根據農委會取締或舉發違反野生動物保育法案件獎勵辦法，民眾或團體主動參與或協助取締、舉發而查獲違法者，提供犯罪間接證據者，發給二千元至一萬元；提供犯罪直接證據者，可發給一萬元至五萬元；直接逮捕現行犯或協助緝獲者，可發給四萬元至二十萬元。

農業局呼籲民眾踴躍提供線索，強調台灣獼猴是特有種保育類野生動物，若刻意傷害或毒殺保育類野生動物，依據野生動物保育法第十八條規定，違者可處六個月至五年有期徒刑，得併科廿萬至一百萬元罰金。

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  • 高市柴山獼猴驚傳七天死十五隻，農業局據報到場處理，搶救一隻幼猴活命。（記者陳文嬋攝）

    高市柴山獼猴驚傳七天死十五隻，農業局據報到場處理，搶救一隻幼猴活命。（記者陳文嬋攝）

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