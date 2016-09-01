〈南部〉揪大學生搭公車 搭20趟抽大獎
2016-09-01
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市交通局舉辦「大學生？台南搭公車」抽獎活動起跑，自即日起凡在台南十八所大專院校就讀的學生，在十月廿四日以前搭滿廿趟公車，就有機會抽中筆記型電腦、數位相機等大獎，交通局歡迎大學生在開學後一起來搭公車。
台南市交通局昨天召開記者會，公布搭公車抽獎辦法。交通局也成立「大學生？台南搭公車」臉書粉絲專頁，針對轄內大專院校提供客製化的公車路線資訊，及介紹沿線好吃好玩的景點，開站第一週就吸引上萬人次按讚瀏覽。
交通局表示，有意參加的同學，趕快上網登錄電子票證卡號，只要在十月廿四日前累積搭乘大台南公車滿廿次以上，就有機會抽筆記型電腦或數位相機等大獎，也有時下最流行的日本品牌吹風機及電影票等獎項。另外，還有機會與夯團「Under Lover」在校園舉辦見面會。
交通局長張政源表示，台南市一○四年度死亡車禍中，有廿人是十八至廿四歲的年輕人，其中十九人是騎乘機車，交通局為了降低大學生交通傷亡事故，鼓勵大學生多利用公車代替機車，主動調整公車路線，讓公車開進校園。
他表示，先前紅14支線駛入長榮大學、棕2支線已駛入南榮科大，今年八月十五日起，21路公車也繞駛南台科大校園，讓學子外出交通更安全、更方便，也多了一項新選擇。
公共運輸處長黃耀國表示，同學如果初期對公車不熟悉，除了可上粉絲頁和大台南公車官網搜尋資訊之外，也不妨先找一天嘗試不騎機車，改搭公車出門，體會輕鬆、便利、安全的公車之旅。
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