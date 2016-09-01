〈南部〉戶政與眷村 檔案、文物展感動長輩
2016-09-01
〔記者林孟婷／永康報導〕早期的戶政文化，都有著每一個歷程的回憶！永康戶政事務所花費多年時間，收集早期舊有公文檔案、文件、老照片以及文物等，同時結合眷村文化，將戶政與眷村的歷史文化相融合，營造出獨特的展覽空間，走進展場宛如進入時光隧道，不少長者前來參觀回憶起以往種種、感動不已，而永康戶政事務所也因此成為台南市政府所屬機關，首度獲得國家發展委員會檔案管理局金檔獎殊榮。
「開卷／眷有藝」檔案展結合戶政檔案與眷村歷史，展覽從去年開始展出，吸引不少民眾前往參觀，除了可看到許多早期戶政系統的變更歷程，早期身分證、戶籍謄本、文物工具等，都在在呈現台灣戶政的演變歷程。
「早期人口普查在當時可說是家戶大事」，永康戶政事務所主任張治嵩表示，當時為落實人口普查，戶政人員需到每一戶家戶進行普查工作。
年紀近八十歲的林姓阿公表示，當時為了配合普查工作，在外工作、唸書的孩子都需回到家裡，讓戶政人員普查家戶人數，所以當時聽到有普查工作，其實家長們都滿開心的，「是一種另類闔家團圓的機會」。
展覽中也展出早期刻鋼版、工具書本、早期身分證以及各種古早文物，張治嵩說，當時與多所戶政事務所合作，商借各所所擁有的早期文物，才能讓展覽內容豐富多元。
此外，也與永康區成功里合作，商借眷村的文物，包括門牌、老照片以及多項眷村文物，同時營造出早期眷村建築、巷弄等復古風格建築，宛如走進時光隧道、回憶當年的生活文化。
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