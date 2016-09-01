| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉戶政與眷村 檔案、文物展感動長輩

2016-09-01

〔記者林孟婷／永康報導〕早期的戶政文化，都有著每一個歷程的回憶！永康戶政事務所花費多年時間，收集早期舊有公文檔案、文件、老照片以及文物等，同時結合眷村文化，將戶政與眷村的歷史文化相融合，營造出獨特的展覽空間，走進展場宛如進入時光隧道，不少長者前來參觀回憶起以往種種、感動不已，而永康戶政事務所也因此成為台南市政府所屬機關，首度獲得國家發展委員會檔案管理局金檔獎殊榮。

「開卷／眷有藝」檔案展結合戶政檔案與眷村歷史，展覽從去年開始展出，吸引不少民眾前往參觀，除了可看到許多早期戶政系統的變更歷程，早期身分證、戶籍謄本、文物工具等，都在在呈現台灣戶政的演變歷程。

「早期人口普查在當時可說是家戶大事」，永康戶政事務所主任張治嵩表示，當時為落實人口普查，戶政人員需到每一戶家戶進行普查工作。

年紀近八十歲的林姓阿公表示，當時為了配合普查工作，在外工作、唸書的孩子都需回到家裡，讓戶政人員普查家戶人數，所以當時聽到有普查工作，其實家長們都滿開心的，「是一種另類闔家團圓的機會」。

展覽中也展出早期刻鋼版、工具書本、早期身分證以及各種古早文物，張治嵩說，當時與多所戶政事務所合作，商借各所所擁有的早期文物，才能讓展覽內容豐富多元。

此外，也與永康區成功里合作，商借眷村的文物，包括門牌、老照片以及多項眷村文物，同時營造出早期眷村建築、巷弄等復古風格建築，宛如走進時光隧道、回憶當年的生活文化。

廣告
  • 展場也展出多項古早文物，呈現豐富多元性。（記者林孟婷攝）

    展場也展出多項古早文物，呈現豐富多元性。（記者林孟婷攝）

  • 戶政檔案結合眷村文化，呈現獨特且具在地性的展覽風格。（記者林孟婷攝）

    戶政檔案結合眷村文化，呈現獨特且具在地性的展覽風格。（記者林孟婷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
《觀察筆記》一槌定音

蔡總統對兆豐案拍板。「荒腔走板、匪夷所思」，這種遣詞用字，是難以置信的驚異語氣，不滿到極點的憤怒。還在揣測是洗錢抑或是匯款的分行往來間的誤解，也尚在法律疑點和見解的爭端裡頭釐清之際，又出現中央銀行彭總…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式甜醬油燒肉
飄香荷葉飯
奇異果可以連皮吃？
塑膠容器注意事項
轉寄

標題：〈南部〉戶政與眷村 檔案、文物展感動長輩


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.