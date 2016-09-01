〈南部〉【焦點評論】建設起飛
2016-09-01
台南市政府市政會議昨天通過明年的總預算案，其中引起注目的，就是美術館興建工程六．五七億，圖書館總館興建經費四．三五億，亞太國際棒球訓練中心四．三五億及菜寮化石文化園區改建工程一．五六億，涵蓋文化、體育及各項場館的興建，意味大型建設的起步，也會帶來地方的繁榮。
如無意外，年底議會通過的這個預算案，將是賴清德八年市長任期的倒數第二年的預算，綜觀來看，除了治水，道路建設、教育文化、社會福利等這些他一向就已非常重視的市政預算支出外，幾項大型建設的工程經費，如果開始動工，到他卸任前，就是檢視成果，收割果實的時刻。
而除了這些大型建設，事實上還有蔡英文總統上任後，中央要配合賴市長的施政，包括國際會展中心的推動，沙崙綠能園區，中研院南部分院的設置等等，再加上先前南科等工業區的設置，也都已發揮各區建設各自加分的效果。
雖然說，台南縣市合併升格已快六年，有些議員認為財政規模的腳步仍未趕上全國第二大治理面積以及六都的規格，但在財政條件不佳的情況下仍能端出這些建設牛肉，之後應該就可帶動地方發展並帶來稅收，城市的發展也就更加值得期待。（記者唐在馨）
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