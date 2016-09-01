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〈南部〉總預算案 綠議員肯定 藍議員憂心

2016-09-01

〔記者唐在馨／台南報導〕針對台南市政府明年總預算案出爐，朝野議員各有看法，綠營議員多肯定市府在財政拮据的情況下仍編出讓台南建設的各項支出，但藍營議員則認為不斷壓縮舉債空間，如果不修財劃法，下屆市長會更難做。

民進黨議員邱莉莉表示，台南市政府既要撙節支出又要兼顧建設，「一元當十元用」發揮最大預算效益殊屬不易，且重大建設如美術館、圖書館新總館、亞太國際棒球訓練中心、和道路交通基礎建設仍都按照既定時程進行，不得不肯定賴市長和市府團隊的勤政用心。

邱莉莉強調，升格法令未配套修改，造成大人穿小孩鞋，讓台南仍只有過去縣市加總的預算規模，沒有直轄市格局的資源，這對區域平衡並非好事，希望民進黨政府能透過制度逐步將資源合理化分配，讓治理面積為全國第二的台南市能夠更快脫胎換骨。

民進黨議員李退之則稱讚市府預算在財源不足情況下能推動各項建設及福利，但他也說希望能兼顧溪北等地區的建設，帶動地方發展。

民進黨團總召林宜瑾指出，這次市府修訂新的房屋稅，落實租稅公平，也讓市府能在維持現行舉債額度的情況下，額外可支應多項新增之道路及公園新闢、補助學齡前教育費用，以及推展包含城西第三期掩埋場活化等重大計畫及建設應予肯定。

而國民黨議會黨團書記長蔡育輝則說，台南市財政不佳，施政沒有看出輕重緩急，而隱藏性債務將讓市府舉債空間壓縮，下屆市長很快會面臨無錢可借的情況。

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