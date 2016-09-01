〈南部〉明年總預算市政會議通過 文化支出比例最高

2016-09-01

短絀五十七億將舉債支應

〔記者楊金城／新營報導〕台南市明年總預算案昨天經市政會議審查通過，將送議會審議，歲入預算編列七四一億一千多萬元，歲出預算編列七九八億五千多萬元，重大市政建設將興建美術館、圖書館總館、亞太國際棒球訓練中心、菜寮化石文化園區等，歲入歲出短絀五十七億四千萬元，將以舉債支應。

市府主計處說，因為財政收支劃分法仍未完成修法，台南市升格直轄市以來，預算規模還是停留在縣市的加總，未有直轄市的格局，加上自有財源比率在六都中最低，歲入不足又有鉅額負債必須償還前提下，年度總預算的籌編困難，但仍依施政輕重緩急，排列優先順序，編列年度預算，希望每一分錢發揮最大效益。

台南市明年歲入預算編列七四一億一○四七萬七千元，以稅課收入四三○億八千四百多萬元約占五十八．一三％最多，其中房屋稅因調漲，將較一○五年度增加約十四億五千四百萬元。

至於歲出預算編列七九八億五○四七萬七千元，其中歲出經常門六三七億二千八百多萬元占七十九．八一％，資本門一六一億二千一百多萬元占廿．一九％。

其中以教育科學文化支出編列比例最高，其次為經濟發展，社會福利支出占第三，較受到注目的是，明年文化支出占總預算比例五．三三％較今年二．八五％大幅成長，主要包含美術館興建工程六．五七億元、圖書館總館新建工程四．三五億元、亞太國際棒球訓練中心興建計畫四．三五億元及菜寮化石文化園區改建工程一．五六億元等。

其他歲出編列重點項目有，新化果菜市場遷建（聯外道路）、新營美術園區及柳營荷蘭村聯外道路及新都路等道路新建經費及公園新闢經費，陸軍飛彈砲兵訓練指揮部關廟校區兩條聯外道路工程及南一六九線改道工程三億元，其他包括治水仍是重點項目，路平專案、長照計畫及老人假牙等，也都是預算的重點項目。