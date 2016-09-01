〈南部〉高市農21區段徵收無共識 暫緩開發
2016-09-01
〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市農二一區段徵收區，因地主及市府在商業區規劃與提高分配比例上，幾經溝通仍無法取得共識，高市地政局昨決定，在凝聚共識前暫緩開發、維持農業區狀態。
農二一位於中華路、大順路旁，總面積約十六．七公頃，屬鼓山區龍子里舊部落，為都市內農業區。
由於地勢低漥，長期遭受淹水威脅，市府因此欲透過都市計畫變更及區段徵收，嘗試改善整體環境，一舉解決水患等問題，並帶動地方發展。
地政局說明，都市發展局於民國一○一年十月廿六日辦理都市計畫變更公開展覽，將農業區變更為優質水岸住宅區及公共設施用地，全區依規定採區段徵收方式辦理開發，以解決長期淹水問題。
地政局指出，農二一地主主要訴求為劃設商業區、降低公共設施比例、調高抵價地分配比例、開發方式變更為市地重劃等；因地主訴求與現行法令牴觸，致開發案無法持續向前推動。
由於農二一區段徵收開發案在現行法令限制下，該區負擔比例及開發方式皆無法與地主獲得共識，市府尊重民意，不得不維持原計畫農業區，暫緩開發。
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