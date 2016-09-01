〈南部〉高市氣爆提國賠 再判5災民勝訴

蔡總統對兆豐案拍板。「荒腔走板、匪夷所思」，這種遣詞用字，是難以置信的驚異語氣，不滿到極點的憤怒。還在揣測是洗錢抑或是匯款的分行往來間的誤解，也尚在法律疑點和見解的爭端裡頭釐清之際，又出現中央銀行彭總…