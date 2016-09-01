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〈南部〉高市氣爆提國賠 再判5災民勝訴

2016-09-01

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄氣爆事件，災民提國賠之訴控告高雄市政府，高雄地院認定氣爆事件市府公共設施有欠缺，昨再判五位災民勝訴，應賠償財損共六十九萬餘元。

法院認定，發生氣爆原因是排水箱涵內之四吋管線施工有便宜行事情況，致管線鏽蝕破損，最後導致其內運送液態丙烯外洩而發生爆炸，排水箱涵為公有公共設施，故被告公共設施之設置顯有欠缺。被告高雄市政府依《國家賠償法》第三條第一項規定，就公有公共設施設置之欠缺，負國家賠償責任。

五起災民求償損失包括營運損失、屋損、車損、身體受傷與精神慰撫金等，市府共應賠償六十九萬餘元。

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