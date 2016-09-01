〈南部〉《高市4年前豪雨11災戶》國賠財損588萬 精神慰撫金駁回
〔記者黃建華、陳文嬋／高雄報導〕四年前，高雄桃源區拉庫斯溪集水區因連降大雨，大量土石流入復興里下部落，造成當地原住民房屋被沖走，提起國賠之訴，高雄地院昨判決十一名災民部分勝訴，水保局台南分局與高雄市水利局應連帶賠償共五百八十八萬餘元，精神慰撫金要求則駁回。市府水利局表示，當時尚在施工中，未完成驗收，所以不算公共設施，將提起上訴。
復興里下部落自救會會長杜耀順聆判後表示，法官只判災民財損勝訴，但部落災民流離失所三年多，請求精神慰撫金卻統統駁回，這樣的判決，他個人無法接受，將和律師與災民討論後，再決定要不要上訴，他說︰「應會上訴。」
判決指出，九十八年八月間莫拉克颱風侵襲後，產生千萬立方公尺崩積土石；拉庫斯溪集水區於一○一年六月十日起連降大雨，夾帶大量土石流入桃源區復興里下部落，高雄市政府雖緊急通報當地居民避災，但大量土石流仍淹沒原告所有土地、房屋。
當地居民認為，行政院農委會水保局台南分局為拉庫斯溪管理機關，而拉庫斯溪護岸設施由高雄市政府水利局管理，但災害發生前，護岸已有一大段缺口，因而集體提起國賠之訴，控告兩個機關，求償總額一千多萬元。
高雄地院審理後認為，此案雖是天災，但拉庫斯溪護岸在災害發生前有缺口，已不安全，雖然政府機關礙於預算執行有一定的期程，無法立即處理，但公共設施顯有欠缺，就算政府機關並非故意，發生人民災損，一樣要賠。法官因此判災民杜金葉等十一人請求國賠案部分勝訴。
其中，原告杜金葉兩棟房屋損失，法官判被告農委會水保局台南分局及高雄市政府水利局應連帶給付九十萬元；災民杜榮華土地損失，判兩機關賠償九十三萬五千餘元；其餘田德義等九名災民，則各四十五萬元。至於災民請求精神慰撫金，因欠缺具體事證，統統駁回。
看更多！請加入自由時報粉絲團
蔡總統對兆豐案拍板。「荒腔走板、匪夷所思」，這種遣詞用字，是難以置信的驚異語氣，不滿到極點的憤怒。還在揣測是洗錢抑或是匯款的分行往來間的誤解，也尚在法律疑點和見解的爭端裡頭釐清之際，又出現中央銀行彭總…
- 美網》謝淑薇又退賽 與雙詹「宿命對決」破局
- 兆豐是外交部小金庫？ 胡忠信爆：洗黨產到國外
- 緬甸政府與少數民族領袖會談
- 與北市府恩怨一次了斷 3聯開案 日勝生認賠近6億
- 電視主持人夫妻涉吸金 一審無罪
- 戴佩妮狂野驚呆公婆 三倍奉還 當媽再看看
- 不當黨產會揭牌 林全：建立政黨公平競爭
- 日研究:吸菸導致22種癌症等疾病
- 樂陞案騙局？ 董座自比馬雲擋箭
- 00:28 東部外海規模4.8地震 蘇澳最大震度5級
- 淚崩！母子3亡難過鬼門關 遺書仍心繫家人
- 高畑裕太遭起底 高中外號「暴露狂」
- 31公分的距離…盧彥勳挨61愛司 新紀錄苦主
- 深陷政治危機 南美洲3國女總統怎麼了
- 傳訊陳建仁？ 檢︰只是證人
- 南市議長補選╱民進黨人選 賴美惠呼聲高
- 罕見強颱襲日 安養院發現9遺體
- 新加坡茲卡增至115例 首見孕婦染病
- 勇士迷等著嗨 4巨頭10/2合體
- 小小黃擴至六縣市 創下交通奇蹟
- 視網膜剝離拖一週 女學生險瞎掉
- 見正妹凍袂條 7旬翁公車站磨鳥
- 泰梅爾宣誓就任巴西新總統
- 不當黨產會5552萬預算 綠力挺 藍喊砍
- 中年兒子淪毒蟲 辛苦賣菜繳罰金
- 闔家歡聚 瘋烤肉
- 自由廣場》談吳澧培「開礮」
- 34台灣人涉詐騙 亞美尼亞境管
- 董事長閃辭 兆豐金官派董事可能全換
- 自由廣場》看著兒子…兩個九三不上凱道的父親有話說
- 勇虎戰車又出事 射擊後砲管斷裂
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lai Su-ju guilty verdict upheld by High Court
- 吃完情人餐 孕婦虐死男友兒
- 巴西參議院剝奪羅賽芙總統職務
- 議員賭場、賭博電玩案 高市警大懲處
- 奧運金不怕火煉 穆雷開紅盤
- 球員工會理事長胡金龍表態 請採唯一係數值
- 退休警被倒會… 以牙還牙吸金2億
- 浩鼎案》電郵爆涉貪？ 翁啟惠：報導不實
- 戴爾收購EMC 中國點頭
標題：〈南部〉《高市4年前豪雨11災戶》國賠財損588萬 精神慰撫金駁回
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email