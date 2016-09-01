〈南部〉《高市4年前豪雨11災戶》國賠財損588萬 精神慰撫金駁回

2016-09-01

〔記者黃建華、陳文嬋／高雄報導〕四年前，高雄桃源區拉庫斯溪集水區因連降大雨，大量土石流入復興里下部落，造成當地原住民房屋被沖走，提起國賠之訴，高雄地院昨判決十一名災民部分勝訴，水保局台南分局與高雄市水利局應連帶賠償共五百八十八萬餘元，精神慰撫金要求則駁回。市府水利局表示，當時尚在施工中，未完成驗收，所以不算公共設施，將提起上訴。

復興里下部落自救會會長杜耀順聆判後表示，法官只判災民財損勝訴，但部落災民流離失所三年多，請求精神慰撫金卻統統駁回，這樣的判決，他個人無法接受，將和律師與災民討論後，再決定要不要上訴，他說︰「應會上訴。」

判決指出，九十八年八月間莫拉克颱風侵襲後，產生千萬立方公尺崩積土石；拉庫斯溪集水區於一○一年六月十日起連降大雨，夾帶大量土石流入桃源區復興里下部落，高雄市政府雖緊急通報當地居民避災，但大量土石流仍淹沒原告所有土地、房屋。

當地居民認為，行政院農委會水保局台南分局為拉庫斯溪管理機關，而拉庫斯溪護岸設施由高雄市政府水利局管理，但災害發生前，護岸已有一大段缺口，因而集體提起國賠之訴，控告兩個機關，求償總額一千多萬元。

高雄地院審理後認為，此案雖是天災，但拉庫斯溪護岸在災害發生前有缺口，已不安全，雖然政府機關礙於預算執行有一定的期程，無法立即處理，但公共設施顯有欠缺，就算政府機關並非故意，發生人民災損，一樣要賠。法官因此判災民杜金葉等十一人請求國賠案部分勝訴。

其中，原告杜金葉兩棟房屋損失，法官判被告農委會水保局台南分局及高雄市政府水利局應連帶給付九十萬元；災民杜榮華土地損失，判兩機關賠償九十三萬五千餘元；其餘田德義等九名災民，則各四十五萬元。至於災民請求精神慰撫金，因欠缺具體事證，統統駁回。